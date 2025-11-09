कहां गायब हो गई 90s की ये एक्ट्रेस? कभी छोटे पर्दे की रही थीं लेडी सुपरस्टार, आज हैं लापता
एक समय पर शोबिज की दुनिया का बड़ा नाम रहने वालीं एक मशहूर अभिनेत्री के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जिन्होंने बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक के फिल्म कलाकारों के बारे में जितनी चर्चा उतनी कम है। उस दौर में एक तरफ सिनेमाघरों के बाहर फिल्में देखने के लिए टिकट विंडों पर दर्शकों की भारी भीड़ जमा हुआ करती थी। ठीक उसी तरह टेलीविजन की दुनिया में टीवी सीरियल्स का काफी बोलबाल था। दूरदर्शन, सोनी और जी टीवी जैसे चैनलों पर एक से एक बेहतरीन डेली सोप को प्रसारित किया जाता था।
उन्हीं टीवी सीरियल्स का एक लोकप्रिय चेहरा अभिनेत्री फिरदौस दादी (Firdaus Dadi) हुआ करती थीं, जो 90s में टेलीविजन की लेडी सुपरस्टार कहलाती थीं। लेकिन शोबिज की दुनिया से उनका अचानक गायब होना, हर किसी के लिए हैरान से भरा रहा।
कहां गुम हो गईं फिरदौस दादी?
जी टीवी के मशहूर धारावाहिक बनेगी की बात की रिया के तौर पर 90 के दशक में फिरदौस दादी ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। वह उस समय पर टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गई थीं। फिरदौस की बेबाक खूबसूरती और कमाल की अदाकारी हर किसी को पसंद आती थी। एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर धारावाहिकों से दर्शकों का दिल जीतने वालीं फिरदौस दादी आज गुमनाम हैं।
वह अब कहां हैं और क्या करती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। साल 2011 में उन्होंने डोन्ट वैरी चाचू नामक टीवी सीरियल कमबैक जरूर किया, जिसमें वह आनंद देसाई और आसिफ शेख संग नजर आईं। लेकिन इसके बाद वह मनोरंजन जगत से हमेशा-हमेशा के लिए गायब हो गईं।
फैंस 90s की इस खूबसूरत अदाकारा को सोशल मीडिया पर तलाशते हैं, लेकिन फिरदौस दादी के बारे में कोई भी नामों-निशान नहीं मिलता। बेशक आज वह ग्लैमर्स की दुनिया दूर हैं, लेकिन उनकी लेगेसी के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम हैं।
इन शोज के लिए मशहूर हुईं फिरदौस
फिरदौस दादी का एक्टिंग करियर काफी सुनहरा रहा। इस दौरान उन्होंने दशकों तक छोटे पर्दे पर लेडी सुपरस्टार की तरह अपना दबदबा कायम किया। गौर किया जाए उनके पॉपुलर टीवी सीरियल्स की तरफ तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
बनेगी अपनी बात
आहट
सीआईडी
कहीं किसी रोज
अस्तित्व एक प्रेम कहानी
फिर कोई है
बंधिनी
डोन्ट वैरी चाचू
मालूम हो कि टीवी की दुनिया में एक्टिव होने से पहले फिरदौस दादी ने धर्मेंद्र की फिल्म तहलका से हिंदी सिनेमा में कदम रख लिया था। इसके अलावा वह इम्तिहान जैसी अन्य कई बॉलीवुड मूवीज में नजर आईं।
