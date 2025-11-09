कहां गायब हो गई 90s की ये एक्ट्रेस? कभी छोटे पर्दे की रही थीं लेडी सुपरस्टार, आज हैं लापता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक के फिल्म कलाकारों के बारे में जितनी चर्चा उतनी कम है। उस दौर में एक तरफ सिनेमाघरों के बाहर फिल्में देखने के लिए टिकट विंडों पर दर्शकों की भारी भीड़ जमा हुआ करती थी। ठीक उसी तरह टेलीविजन की दुनिया में टीवी सीरियल्स का काफी बोलबाल था। दूरदर्शन, सोनी और जी टीवी जैसे चैनलों पर एक से एक बेहतरीन डेली सोप को प्रसारित किया जाता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्हीं टीवी सीरियल्स का एक लोकप्रिय चेहरा अभिनेत्री फिरदौस दादी (Firdaus Dadi) हुआ करती थीं, जो 90s में टेलीविजन की लेडी सुपरस्टार कहलाती थीं। लेकिन शोबिज की दुनिया से उनका अचानक गायब होना, हर किसी के लिए हैरान से भरा रहा।

कहां गुम हो गईं फिरदौस दादी? जी टीवी के मशहूर धारावाहिक बनेगी की बात की रिया के तौर पर 90 के दशक में फिरदौस दादी ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। वह उस समय पर टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गई थीं। फिरदौस की बेबाक खूबसूरती और कमाल की अदाकारी हर किसी को पसंद आती थी। एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर धारावाहिकों से दर्शकों का दिल जीतने वालीं फिरदौस दादी आज गुमनाम हैं।

फैंस 90s की इस खूबसूरत अदाकारा को सोशल मीडिया पर तलाशते हैं, लेकिन फिरदौस दादी के बारे में कोई भी नामों-निशान नहीं मिलता। बेशक आज वह ग्लैमर्स की दुनिया दूर हैं, लेकिन उनकी लेगेसी के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम हैं।