    हाथ से मूवी निकलने से डिप्रेशन में चली गई थी 90 की ये हसीना, बदला धर्म, फिल्मों से छूमंतर होकर बनी अकाउंटेट

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में एंट्री लेना जितना आसान है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है, यहां पर सालों साल बने रहना। 90 के दशक में भी एक ऐसी हसीना आई थी, जिसने उस वक्त साउथ सिनेमा में कब्जा किया। हालांकि, एक फिल्म हाथ से जाने के बाद वह डिप्रेशन में चली गईं और धर्म बदलकर सिनेमा की दुनिया से दूरी बना ली। कौन थी वह एक्ट्रेस, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    90 के दशक की ये हसीना अकाउंटेट बनकर कर रही है गुजारा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सितारों की जिंदगी सिल्वर स्क्रीन पर जितनी ग्लैमरस लगती है, असल में उससे काफी अलग होती है। कई स्टार्स अपने इर्द-गिर्द होने वाले विवादों को झेल जाते हैं और कई इस दवाब को झेल नहीं पाते और कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं।   

    एक ऐसी ही अदाकारा ने 90 के दशक में एंट्री ली थी, जिनकी एक समय पर साउथ इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। हालांकि, एक फिल्म हाथ से निकलने की वजह से वह ऐसा डिप्रेशन में आईं, जिसने उन्हें धीरे-धीरे ग्लैमर की चकाचौंध से ही दूर कर दिया। आज वह सबकुछ छोड़ अकाउंटेंट बन चुकी हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हैं। कौन हैं वह एक्ट्रेस जो अब चुकी हैं गुमनाम, चलिए आपको बताते हैं: 

    करियर के शुरुआती दौर में लगा था झटका 

    जिस एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उन्हें 1991 में आई 'मल्यालम फिल्म 'अमरम' में राधा की भूमिका के लिए जाना जाता है। हालांकि, उनकी इस भूमिका की सफलता के पीछे उनका दिल, विश्वास टूटने और अपने आप को दोबारा ढूंढने की कहानी है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है मथु। 1977 में कन्नड़ फिल्म 'सनादि अप्पन्ना' से शुरुआत करने वाली मथु का एक समय पर साउथ सिनेमा में सिक्का बोलता था। 

    [image] - 8132849

    माधवी के रूप में जन्मी मथु को कई अदाकाराओं की तरह अपने करियर के शुरुआती दौर में तब झटका लगा था, जब उनकी जगह फिल्म पेरुमथाचन में मोनिषा को कास्ट कर लिया था। वनिता मैजगीन से खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये फिल्म हाथ से निकलने के बाद वह निराश हुईं और डिप्रेशन में चली गई थीं।   

    मां की वजह से इसाई धर्म में बढ़ा था विश्वास 

    मथु ने इस बातचीत में ये भी बताया था कि जब वह अपने बुरे समय से गुजर रही थीं, तो उनकी मां उन्हें सहायमाथा चर्च लेकर गई थीं, जहां उनके अंदर की आध्यात्मिकता जागृत हुई। जब उनकी मां उन्हें चर्च लेकर गईं तो उन्हें कई ऑफर्स आने लगे। उन्होंने कहा, "पेरुमथाचन  के हाथ से निकलने के बाद जब मुझे अमरम के लिए फोन आया तो मुझे एहसास हुआ कि किसी दैव्य शक्ति ने मेरा साथ दिया है।

    उन्होंने आगे कहा, "पहले मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, लेकिन बाद में मेरी मां ने टीम के सतत कन्फर्म किया। इस इंसिडेंट के बाद मेरा जीसस पर विश्वास बढ़ गया। मैं अपने माता-पिता के सपोर्ट की वजह से क्रिश्चियन में कनवर्ट हो गई और मैंने अपना नाम भी बदल दिया"। मथु ने क्रिश्चियन बनने के बाद अपना नाम बदलकर मीना रख लिया था। 

    [image] - 6679008

    एक्ट्रेस से अकाउंटेंट बनी मथु

    मलयालम फिल्म अमरम में उन्होंने ममूटी के मछुआरे बेटी 'राधा' का किरदार निभाया था, जो उनके करियर का सबसे यादगार रोल है। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने समानांतर कॉलेज, सन्धेसम, आयिरम मेनी, रक्तसाक्षीकल सिंदाबाद, मट्टुपेट्टी मचान जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 2000 में उन्होंने फेम से दूर शांति भरी  जिंदगी जीने का निर्णय लिया। 

    [image] - 1194585

    इंडस्ट्री से लंबे समय से दूर रहीं मथु आज न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में रहती हैं, जहां वह बतौर अकाउंटेंट काम कर रही हैं। डॉ. जैकब से तलाक के बाद और यूएस में सेटल होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी मलेशियाई मूल के अनबालागन जॉर्ज से की। अब वह अपने पति और दोनों बच्चों के साथ ग्लैमर वर्ल्ड से दूर एक शांति भरी जिंदगी जी रही हैं। 

