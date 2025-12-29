Dhurandhar Collection: ठंडी पड़ गई धुरंधर, 25वें दिन अचानक धड़ाम से गिरा कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 25: फिल्म धुरंधर अपने चौथे सप्ताह में कदम रख चुकी है। एक और रिकॉर्डतोड़ कमाई वाले वीकेंड के बाद वीक डे में धुरंधर ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार फिल्म के हाथ निराशा लगती हुई नजर आ रही, क्योंकि 25वें दिन धुरंधर की कमाई में गिरावट दर्ज हुई है।

रिलीज के चौथे सोमवार को धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का गणित अचानक से बदल गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 25वें दिन इस मूवी ने कितनी कमाई की है। थम गई धुरंधर की कमाई की रफ्तार इस महीने की शुरुआत में 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली धुरंधर जल्द ही अपना पहला महीना पूरा कर लेगी। रिलीज के 24 दिनों तक लगातार डबल डिजिट में कमाई करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली इस मूवी की कमाई पर रिलीज के चौथे सोमवार को ब्रेक लगता दिख रहा है।

यह भी पढ़ें- Dhurandhar से पिटी 'तू मेरा मैं तेरी...', तो बौखलाए Kartik Aaryan? इस पोस्ट से मचाई हलचल सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 25वें दिन खबर लिखे जाने तक धुरंधर ने 8 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जो रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी का अब तक सबसे कम कलेक्शन है। हालांकि, रिलीज के करीब 3 सप्ताह बाद अगर कोई फिल्म वर्किंग डे में इतनी कमाई कर रही है तो यकीनन तौर पर आंकड़ा प्रभावशाली माने जाएंगे।

सोमवार की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब धुरंधर का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 740 करोड़ के करीब पहुंच गया है, जोकि एक रिकॉर्ड है। क्योंकि हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में अब तक कोई भी हिंदी फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इतने अधिक कमाई करने में सफल नहीं रही है। माना जा रहा है कि धुरंधर का लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 800 करोड़ के पार तक जाएगा।