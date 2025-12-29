Language
    Dhurandhar ने साउथ फिल्मों की कर दी टांय-टांय फिस, आदित्य धर की तारीफों में जुटे रामगोपाल वर्मा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    राम गोपाल वर्मा ने की 'धुरंधर' की तारीफ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब से राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर देखी है वह फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर ने खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक के तौर पर पक्का कर लिया है, जिससे यह तय हो गया है कि हिंदी सिनेमा 2025 का अंत शानदार तरीके से करेगा। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी है, और अब RGV का दावा है कि फिल्म का दूसरा पार्ट और भी बेहतर है।

    RGV ने सोमवार को X पर लिखा, 'बॉलीवुड में साउथ वालों के हमले की आग के गोले को आदित्य धर फिल्म्स ने बाएं पैर से किक मारकर वापस भेज दिया है जिसका नाम धुरंधर है और अब उनका दाहिना पैर धुरंधर 2 के साथ तैयार हो रहा है... मैंने दूसरे पार्ट का जो देखा है, अगर पहले पार्ट ने उन्हें डराया था, तो दूसरा पार्ट उन्हें और भी ज्यादा डरा देगा'।

    धुरंधर से डरे दूसरे स्टार्स- राम गोपाल वर्मा

    पहले फिल्ममेकर ने कहा था कि धुरंधर ने फिल्म इंडस्ट्री को धमकी दी है जो VFX और आइटम सॉन्ग, और दूसरे इफेक्ट्स पर निर्भर करती है। उन्होंने लिखा, 'जब भी धुरंधर जैसी कोई जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म आती है, तो इंडस्ट्री के लोग उसे नजरअंदाज करना चाहेंगे क्योंकि वे इसके स्टैंडर्ड से मुकाबला न कर पाने की वजह से खुद को खतरे में महसूस करेंगे। इसलिए वे इसे एक बुरे सपने की तरह सोचेंगे, जो उनकी अपनी फिल्मों में जागने पर गायब हो जाएगा'।

     

    उन्होंने आगे कहा, 'यह बात उन सभी तथाकथित पैन-इंडिया बड़ी फिल्मों पर और भी ज्यादा लागू होती है जो अभी प्रोडक्शन के अलग-अलग स्टेज में हैं.. वे सभी धुरंधर से पहले बनी फिल्मों के मॉडल पर लिखी और बनाई गई थीं, जो कि इसके ठीक उलट है जैसा कि उन सभी को लगता था कि काम करेगा। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि धुरंधर, एक ओमेगा हिट होने के अलावा, पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म भी है'।

    बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही धुरंधर 

    RGV ने लिखा, 'हम सभी ने ऐसी घटना का अनुभव किया है कि हम किसी के घर जाते हैं और हमें एक बड़ा डरावना दिखने वाला कुत्ता दिखता है जो हमें घूरता रहता है.. मालिक के यह भरोसा दिलाने के बावजूद कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमें उसे नजरअंदाज करने की सलाह देने के बावजूद, तनाव बना रहेगा और बढ़ता रहेगा और हम अपनी आंखों के कोने से उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसने दुनियाभर में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इस बीच, धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी।

