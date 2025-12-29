Dhurandhar ने साउथ फिल्मों की कर दी टांय-टांय फिस, आदित्य धर की तारीफों में जुटे रामगोपाल वर्मा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब से राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर देखी है वह फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर ने खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक के तौर पर पक्का कर लिया है, जिससे यह तय हो गया है कि हिंदी सिनेमा 2025 का अंत शानदार तरीके से करेगा। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी है, और अब RGV का दावा है कि फिल्म का दूसरा पार्ट और भी बेहतर है।

RGV ने सोमवार को X पर लिखा, 'बॉलीवुड में साउथ वालों के हमले की आग के गोले को आदित्य धर फिल्म्स ने बाएं पैर से किक मारकर वापस भेज दिया है जिसका नाम धुरंधर है और अब उनका दाहिना पैर धुरंधर 2 के साथ तैयार हो रहा है... मैंने दूसरे पार्ट का जो देखा है, अगर पहले पार्ट ने उन्हें डराया था, तो दूसरा पार्ट उन्हें और भी ज्यादा डरा देगा'।

THE FIRE BALL of the SOUTHIES invasion into BOLLYWOOD has been KICKED back by @AdityaDharFilms left foot, named #dhurandhar and now his right foot getting ready with #dhurandhar 2 … From what I saw of the 2nd part , if the 1st SCARED them , the 2nd will TERRIFY them — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 29, 2025 उन्होंने आगे कहा, 'यह बात उन सभी तथाकथित पैन-इंडिया बड़ी फिल्मों पर और भी ज्यादा लागू होती है जो अभी प्रोडक्शन के अलग-अलग स्टेज में हैं.. वे सभी धुरंधर से पहले बनी फिल्मों के मॉडल पर लिखी और बनाई गई थीं, जो कि इसके ठीक उलट है जैसा कि उन सभी को लगता था कि काम करेगा। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि धुरंधर, एक ओमेगा हिट होने के अलावा, पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म भी है'।