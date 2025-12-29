विदेशों में बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी Dhurandhar, कमाई में तोड़ेगी इस ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इस वक्त कामयाबी के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी धुरंधर कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। फिल्म ने बंपर कलेक्शन कर हर किसी को हैरान किया है, जिससे ये साफ होता है कि ओवरसीज भी धुरंधर को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि सुपरस्टार रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने अब तक विदेशों में कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है और आने वाले समय में ये स्पाई थ्रिलर फिल्म कौन सी ब्लॉकबस्टर को पछाड़ते हुए नजर आएगी।
ओवरसीज छाई धुरंधर
5 दिसंबर को धुरंधर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। पहले दिन से लेकर 24वें दिन तक ये मूवी बंपर तरीके से कमाई करती हुई नजर आई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस के अलावा वर्ल्डवाइड धुरंधर ने जमकर नोट छापे हैं, जिसमें फिल्म की ओवरसीज कमाई का अहम योगदान रहा है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोमवार को धुरंधर के अब तक के ओवरसीज कलेक्शन की ताजा जानकारी सोशल मीडिया पर साझा किया है। तरण के मुताबिक धुरंधर ने अब तक रिलीज के 24 दिन के भीतर के विदशों में 237.84 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन कर लिया है।
#Xclusiv... 'DHURANDHAR' NEARS ₹ 250 CR MARK OVERSEAS... #Dhurandhar continues its incredible run in international markets… The overseas total *after Weekend 4* [excluding UAE-GCC] is nearing ₹ 250 cr.— taran adarsh (@taran_adarsh) December 29, 2025
⭐️ Week 1: $ 7.800 million
⭐️ Week 2: $ 9.238 million
⭐️ Week 3: $ 7.150… pic.twitter.com/BVKa1cZugK
इन आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि ओवरसीज मार्केट में धुरंधर का सिक्का चला है और आने वाले दिनों में भी इसका यही धमाल जारी रहने वाला है।
धुरंधर के सामने इस ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड
हिंदी सिनेमा की तरफ से अगर किसी फिल्म ने ओवरसीज सबसे अधिक कमाई की है तो वह आमिर खान की ब्लॉकबस्टर दंगल है, जिसने विदेशों में ऐतिहासिक 1430 करोड़ का कारोबार किया था। हालांकि, वहां तक पहुंचना धुरंधर के लिए काफी टफ टास्क रहेगा। लेकिन अगर धुरंधर ओवरसीज 256 करोड़ के आंकड़े को छू लेती है तो वह रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ देगी।
