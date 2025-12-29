Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar Worldwide Collection: क्या करके मानेगा धुरंधर! संडे के तूफान से हिला डाला बॉक्स ऑफिस का मीटर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने आखिरकार वो कर दिखाया है, जो इस साल कई ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं कर पाईं। दुनियाभर में जबरदस ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छावा, सैयारा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी कुछ फिल्में इस साल कमाई के मामले में आगे रहीं। करीब 10 महीने तक छावा 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। मगर धुरंधर ने रिलीज के साथ ही न केवल इस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि दो साल पुरानी फिल्मों को भी रौंद दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 5 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तभी से कमाई के मामले में देश-विदेश में राज कर रही है। आलम यह है कि धुरंधर ने इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म अवतार 3 (Avatar 3) को भी पछाड़ दिया है।

    टॉप 3 हाइएस्ट ग्रॉसर में शामिल धुरंधर 

    धुरंधर का कारोबार सिर्फ भारत में भी अच्छा नहीं है, बल्कि इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी कब्जा कर रखा है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 730 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी रणवीर सिंह ने दुनियाभर में भी शॉकिंग कलेक्शन किया है।

    धुरंधर ने पठान का रिकॉर्ड किया ध्वस्त

    धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पठान को पछाड़ चुका है। शाह रुख खान स्टार पठान (2023) ने दुनियाभर में 1050 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। यह टॉप 3 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में तीसरे नंबर पर थी जिस पर अब धुरंधर का कारोबार है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 24 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने दुनियाभर में 1080.29 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सिर्फ विदेशी बाजार में कमाई 217.6 करोड़ रुपये है।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar की बेरहमी से कांपा बॉक्स ऑफिस, Worldwide Collection जानकर उड़ जाएंगे होश

    Dhurandhar

    भारत में धुरंधर की शानदार कमाई

    बात करें धुरंधर के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की तो इसने अभी तक 730.70 करोड़ रुपये की कमाई की है। 24वें दिन यानी बीते रविवार को फिल्म का कलेक्शन 24.30 करोड़ रुपये थे।

    • पहला वीक- 218 करोड़
    • दूसरा वीक- 479.50 करोड़
    • तीसरा वीक- 189 करोड़

    लाइफटाइम कलेक्शन- 730.70 करोड़

    चौथे हफ्ते में पहुंची धुरंधर के सामने अब जवान और दंगल है। जवान ने दुनियाभर में 1148.32 करोड़ रुपये कमाए थे और दंगल ने 1968.03 करोड़ रुपये। आदित्य धर की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तो तोड़ सकती है, लेकिन दंगल से आगे निकल पाएगी या नहीं, यह बाद में ही पता चलेगा।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar ने चुन-चुनकर इन फिल्मों का किया खात्मा, Worldwide Collection में शनिवार को हुआ बड़ा धमाका