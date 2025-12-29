Dhurandhar Worldwide Collection: क्या करके मानेगा धुरंधर! संडे के तूफान से हिला डाला बॉक्स ऑफिस का मीटर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छावा, सैयारा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी कुछ फिल्में इस साल कमाई के मामले में आगे रहीं। करीब 10 महीने तक छावा 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। मगर धुरंधर ने रिलीज के साथ ही न केवल इस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि दो साल पुरानी फिल्मों को भी रौंद दिया है।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। 5 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तभी से कमाई के मामले में देश-विदेश में राज कर रही है। आलम यह है कि धुरंधर ने इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म अवतार 3 (Avatar 3) को भी पछाड़ दिया है।
टॉप 3 हाइएस्ट ग्रॉसर में शामिल धुरंधर
धुरंधर का कारोबार सिर्फ भारत में भी अच्छा नहीं है, बल्कि इसने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर भी कब्जा कर रखा है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 730 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी रणवीर सिंह ने दुनियाभर में भी शॉकिंग कलेक्शन किया है।
धुरंधर ने पठान का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
धुरंधर का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पठान को पछाड़ चुका है। शाह रुख खान स्टार पठान (2023) ने दुनियाभर में 1050 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार किया था। यह टॉप 3 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में तीसरे नंबर पर थी जिस पर अब धुरंधर का कारोबार है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 24 दिनों में रणवीर सिंह की फिल्म ने दुनियाभर में 1080.29 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। सिर्फ विदेशी बाजार में कमाई 217.6 करोड़ रुपये है।
भारत में धुरंधर की शानदार कमाई
बात करें धुरंधर के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की तो इसने अभी तक 730.70 करोड़ रुपये की कमाई की है। 24वें दिन यानी बीते रविवार को फिल्म का कलेक्शन 24.30 करोड़ रुपये थे।
- पहला वीक- 218 करोड़
- दूसरा वीक- 479.50 करोड़
- तीसरा वीक- 189 करोड़
लाइफटाइम कलेक्शन- 730.70 करोड़
चौथे हफ्ते में पहुंची धुरंधर के सामने अब जवान और दंगल है। जवान ने दुनियाभर में 1148.32 करोड़ रुपये कमाए थे और दंगल ने 1968.03 करोड़ रुपये। आदित्य धर की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तो तोड़ सकती है, लेकिन दंगल से आगे निकल पाएगी या नहीं, यह बाद में ही पता चलेगा।
