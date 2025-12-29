'यह मेरे लिए ही बना...', Dhurandhar में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर क्रिस्टल डिसूजा ने दिया ऐसा बयान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर फिल्म का गाना शरारत (Shararat Song) काफी चर्चा में है। क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने आइटम सॉन्ग में ऐसी एनर्जी डाली है कि उनके डांस मूव्स वायरल हो गए हैं। कुछ समय पहले शरारत के कोरियोग्राफर ने रिवील किया था कि पहले उन्होंने इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) का नाम सुझाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोरियोग्राफर ने बताया था कि डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) ने तमन्ना भाटिया को रिजेक्ट कर क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान को कास्ट किया। अब एक हालिया इंटरव्यू में क्रिस्टल ने तमन्ना की रिप्लेसमेंट पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।