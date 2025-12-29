Language
    'यह मेरे लिए ही बना...', Dhurandhar में तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर क्रिस्टल डिसूजा ने दिया ऐसा बयान

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:11 AM (IST)

    Dhurandhar मूवी के आइटम नंबर शरारत के लिए पहले तमन्ना भाटिया को भी अप्रोच करने की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान को कास्ट किया ...और पढ़ें

    Hero Image

    तमन्ना भाटिया को रिप्लेस करने पर क्रिस्टल डिसूजा का बयान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर फिल्म का गाना शरारत (Shararat Song) काफी चर्चा में है। क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने आइटम सॉन्ग में ऐसी एनर्जी डाली है कि उनके डांस मूव्स वायरल हो गए हैं। कुछ समय पहले शरारत के कोरियोग्राफर ने रिवील किया था कि पहले उन्होंने इस गाने के लिए तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) का नाम सुझाया था।

    कोरियोग्राफर ने बताया था कि डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) ने तमन्ना भाटिया को रिजेक्ट कर क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान को कास्ट किया। अब एक हालिया इंटरव्यू में क्रिस्टल ने तमन्ना की रिप्लेसमेंट पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।

    तमन्ना को रिप्लेस करने पर क्या बोलीं क्रिस्टल?

    क्रिस्टल डिसूजा ने कहा कि शरारत गाना उनकी किस्मत में ही लिखा था। हालांकि, उन्होंने तमन्ना भाटिया की भी जमकर तारीफ की है। एक्ट्रेस ने IANS को दिए इंटरव्यू में तमन्ना की रिप्लेसमेंट और शरारत से रिजेक्ट होने की खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा-

    मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मगर इस बात में कोई दोराय नहीं है कि वह कमाल की हैं, वह खूबसूरत हैं और वह जो करती हैं उसमें बहुत अच्छी हैं। उन्हें और ज्यादा पावर मिले। आप जानते हैं- किसी की किस्मत में जो लिखा होता है, उन्हें वही मिलता है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बना था, यह आयशा के लिए बना था और हमें यह मिला। लेकिन इससे यह बात कम नहीं होती कि तमन्ना कितनी खूबसूरत हैं या वह कितनी अच्छी परफॉर्मर हैं।

    Krystle Dsouza

    क्रिस्टल ने की तमन्ना भाटिया की तारीफ 

    क्रिस्टल डिसूजा ने तमन्ना भाटिया की तारीफों के पुल बांधते हुए बताया कि अगर वह यह गाना करतीं तो शायद वह अपना एक अलग चार्म लेकर आतीं। उन्होंने कहा-

    हो सकता है कि वह गाने में अपना जादू डाल देतीं। वह अपना अलग ही औरा और लाइमलाइट लाती हैं और मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। मुझे हर उस महिला पर गर्व है जो इतना अच्छा कर रही है और मैं चाहूंगी कि और भी महिलाएं शानदार, जबरदस्त परफॉर्मेंस दें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें।

    क्यों धुरंधर के लिए रिजेक्ट हुईं तमन्ना भाटिया?

    शरारत गाने के कोरियोग्राफर ने रिवील किया था कि आदित्य धर ने तमन्ना भाटिया को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि वह धुरंधर की कहानी और उस सीन के टेंशन पर फोकस रखना चाहते थे। आदित्य ने आइटम नंबर के साथ यह सुनिश्चित किया कि कहानी ही सीक्वेंस की हीरो बनी रहे। अगर तमन्ना इस गाने में होतीं तो शायद वह अपने चार्म से पूरी लाइमलाइट चुरा लेतीं। 

