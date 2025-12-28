Dhurandhar Box Office: संडे को फिर से दहाड़ा धुरंधर, 24वें दिन कमाई हुई सुपरफास्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 24: फिल्म धुरंधर की रिलीज को तीन सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन फिल्म की कमाई पर किसी भी तरह से कई लगाम दिखती नहीं दिख रही है। वीकेंड आने पर एक बार फिर से धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना रौद्र रूप दिखाया है और बंपर कलेक्शन करके बाजी मारी है।
रिलीज के 24वें दिन धुरंधर ने धुआंधार तरीके से नोट छापे हैं और हर किसी को हैरान किया है। आइए जानते हैं कि चौथे रविवार को धुरंधर ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।
धुरंधर ने 24वें दिन किया इतना बिजनेस
अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाेदार तरीके से कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के 24वें दिन भी धुरंधर ने अपना जलवा बरकरार रखा है और मोटी रकम छापी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार चौथे रविवार को धुरंधर ने 25 करोड़ का कारोबार कर लिया है।
जिस हिसाब से धुरंधर रिलीज के इतने समय बाद भी कलेक्शन कर रही है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर इसका कब्जा कायम रहेगा। 24वें दिन की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब धुरंधर का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 730 करोड़ के पार पहुंच गया है।
हालांकि, धुरंधर पहले ही हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली इकलौती फिल्म बन गई है और अब यहां से ये फिल्म जितना कलेक्शन करेगी, उस आधार पर ये नई मिसाल कायम करेगी। बता दें कि ये रिकॉर्ड पहले शाह रुख खान की 2023 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान (643 करोड़) के नाम था।
धुरंधर के आगे ढे़र हुई नई मूवीज
दरअसल धुरंधर का धमाका इस कदर हुआ है, जिसकी गूंज में अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लेटेस्ट रिलीज तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी भी हवा-हवाई हो गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जितना कलेक्शन तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने अपने ओपनिंग वीकेंड में किया है उतना धुरंधर ने 24वें ही दिन कर डाला है।
