Dhurandhar Box Office: संडे को फिर से दहाड़ा धुरंधर, 24वें दिन कमाई हुई सुपरफास्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 24: फिल्म धुरंधर की रिलीज को तीन सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन फिल्म की कमाई पर किसी भी तरह से कई लगाम दिखती नहीं दिख रही है। वीकेंड आने पर एक बार फिर से धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना रौद्र रूप दिखाया है और बंपर कलेक्शन करके बाजी मारी है।

रिलीज के 24वें दिन धुरंधर ने धुआंधार तरीके से नोट छापे हैं और हर किसी को हैरान किया है। आइए जानते हैं कि चौथे रविवार को धुरंधर ने कितने करोड़ का कारोबार किया है। धुरंधर ने 24वें दिन किया इतना बिजनेस अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाेदार तरीके से कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिलीज के 24वें दिन भी धुरंधर ने अपना जलवा बरकरार रखा है और मोटी रकम छापी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार चौथे रविवार को धुरंधर ने 25 करोड़ का कारोबार कर लिया है।

हालांकि, धुरंधर पहले ही हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली इकलौती फिल्म बन गई है और अब यहां से ये फिल्म जितना कलेक्शन करेगी, उस आधार पर ये नई मिसाल कायम करेगी। बता दें कि ये रिकॉर्ड पहले शाह रुख खान की 2023 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान (643 करोड़) के नाम था।