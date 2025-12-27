Dhurandhar Box Office Collection Day 23: धुरंधर की 'आतिशबाजी' से हिल गया बॉक्स ऑफिस, छाप डाले इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही जो धमाल मचाया वो अब सच में इतिहास बन गया है। कमाल की बात ये है कि फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 दिन पूरे कर लिए हैं। इन सारे दिनों में फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की है जोकि आम फिल्मों के साथ देखने को नहीं मिलता है।

सोशल मीडिया पर फिल्म की धूम अब रणवीर सिंह अभिनीत और आदित्य धर द्वारा निर्देशित, धुरंधर ने एक सफल ब्लॉकबस्टर के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली है। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अभिनीत इस रोमांचक स्पाई थ्रिलर के वायरल गानों और कहानी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। साढ़े तीन घंटे से अधिक लंबी होने के बावजूद, फिल्म को लोगों ने इसकी दिलचस्प कहानी, दमदार अभिनय और बेहतरीन संगीत के लिए खूब प्यार दिया।

कितना रहा 23वें दिन का कलेक्शन? यही वजह है कि धुरंधर पिछले दो हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर चुकी है। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म भारत में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। पहले 22 दिनों में रणवीर सिंह की इस फिल्म ने भारत में 685.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं अब अर्ली ट्रेडस भी सामने आ गए हैं।

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अपने 23वें दिन यानी चौथे शनिवार को 14.24 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इससे फिल्म का घरेलू कलेक्शन 661.74 करोड़ रुपये हो गया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के हिंदी डब वर्जन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसने भारत में लगभग 830 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।