1100 करोड़ कमाने के बाद अब OTT पर सुनामी लाएगी Dhurandhar, जानिए कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म की सुनामी से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते जा रहे हैं और उस फिल्म का नाम है धुरंधर। रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन स्टारर इस फिल्म की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। हर कोई सिर्फ धुरंधर की ही बात कर रहा है। ऐसे में अब धुरंधर की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। अब धुरंधर ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है, जिसकी सारी जानकारी अब सामने आ गई है।

ओटीटी पर धमाका करेगी धुरंधर एक तरफ धुरंधर (Dhurandhar) की सुनामी अभी सिनेमाघरों में थमने का नाम नही ले रही है, ऐसे में अब मेकर्स ने इसके आगे की तैयारी भी अभी से ही कर ली है। धुरंधर के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बीच अब इसके ओटीटी रिलीज (Dhurandhar OTT Release) की जानकारी सामने आई है।

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। बताया गया है कि धुरंधर नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। मतलब 30 जनवरी से धुरंधर को नेटफ्लिक्स पर आप घर बैठे देख पाएंगे। आमतौर पर रिलीज के 30-45 दिन के भीतर फिल्में ओटीटी पर आ जाती हैं लेकिन धुरंधर की कमाई अभी भी बरकरार है, ऐसे में हो सकता है कि इसकी रिलीज में थोड़ा वक्त लगे।

वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर ने वर्ल्डवाइड अबतक 1100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में धुरंधर भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली बड़ी फिल्म बन गई है। वहीं वर्ल्डवाइड की बात की जाए तो अभी धुरंधर सिर्फ दंगल और जवान से पीछे है। हालांकि धुरंधर के लिए जवान का रिकॉर्ड तोड़ना आसान बात है। दो-तीन दिनों में फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ देगी।