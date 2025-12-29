Dhurandhar से पिटी 'तू मेरा मैं तेरी...', तो बौखलाए Kartik Aaryan? इस पोस्ट से मचाई हलचल
धुरंधर (Dhurandhar) की आंधी में कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) बंटाधार हो गई है। फिल्म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) थिएटर्स में रिलीज हो गई है। हालांकि, फिल्म धुरंधर के सामने धाराशायी हो गई है। यही नहीं, इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को पुराने गानों की रीमिक्स के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है।
करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म, धुरंधर के बज के आगे फींकी पड़ गई है। ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म की ओर इशारा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है।
कार्तिक ने धुरंधर पर कसा तंज?
दरअसल, कार्तिक ने सोमवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर स्क्रीनप्ले राइटर सौरभ भारत का एक शाउटआउट शेयर किया। इसमें 'तू मेरा' का एक पॉजिटिव रिव्यू था जिसमें लिखा था, "यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हाइपरमस्कुलिनिटी और टेस्टोस्टेरोन से भरी एक्शन फिल्मों की दीवानगी के बीच, कोई एक हल्की-फुल्की प्रोग्रेसिव फिल्म बना रहा है। बधाई हो। सिनेमा की एक ऐसी जॉनर बनाने के लिए जो एंटरटेन करती है और साथ ही समाज में गहरी छाप छोड़ती है।"
कार्तिक आर्यन ने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेड हार्ट के साथ रीशेयर किया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्टर धुरंधर की ओर इशारा कर रहे हैं।
तू मेरी मैं तेरा... का कलेक्शन
5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर की आंधी इतनी तेज है कि इसने 25 दिसंबर को आई फिल्म तू मेरी मैं तेरा... मूवी को भी पछाड़ दिया है। इस फिल्म ने चार दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 23.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। बीते दिन का कलेक्शन सिर्फ 5 करोड़ रुपये था, जबकि धुरंधर ने बीते दिन 22 करोड़ के ऊपर कारोबार किया था। पिछले 24 दिनों में धुरंधर का कारोबार दुनियाभर में 1000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है।
