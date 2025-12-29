Dhurandhar से पिटी 'तू मेरा मैं तेरी...', तो बौखलाए Kartik Aaryan? इस पोस्ट से मचाई हलचल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) थिएटर्स में रिलीज हो गई है। हालांकि, फिल्म धुरंधर के सामने धाराशायी हो गई है। यही नहीं, इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को पुराने गानों की रीमिक्स के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है।

करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म, धुरंधर के बज के आगे फींकी पड़ गई है। ऐसे में एक्टर ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म की ओर इशारा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है।