TMMTMTTM Collection Day 4: फाइनली मिल गई राहत, संडे को बदला कार्तिक आर्यन की फिल्म का कलेक्शन
TMMTMTTM Box Office Day 4: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लेटेस्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गय ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस के खास मौके पर अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की लेटेस्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को थिएटर्स में रिलीज किया गया। माना जा रहा था कि ये रोमांटिक ड्रामा मूवी फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठाएगी और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करेगी।
हालांकि, रिलीज के पहले तीन दिनों में तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करने में नाकाम रही। लेकिन रिलीज के चौथे दिन इस मूवी की किस्मत पलटी है और कमाई के आधार पर खाते में मोटी रकम आई है। आइए जानते हैं कि संडे को तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का संडे कलेक्शन
निर्देशक समीर विद्वान्स के निर्देशन में बनने वाली तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर ये मूवी न फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरी और न ही क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हासिल करने वाली तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने रविवार को कमबैक करने की पूरी कोशिश की है, जिसका अंदाजा आप इसकी रिलीज के पांचवे दिन की कमाई से आसानी से लगा सकते हैं।
यह भी पढ़ें- TMMTMTTM Collection Day 2: 'धुरंधर' की सुनामी में बह गई कार्तिक आर्यन की फिल्म, दूसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने संडे को करीब 6 करोड़ का कारोबार किया है, जो शनिवार की तुलना अधिक है। हालांकि, फिल्म की कमाई के ये आंकडे़ उतने असरदार नहीं हैं, जितने होने चाहिए। ऐसे में क्रिसमस रिलीज के तौर पर फिलहाल तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी पिछड़ती हुई नजर आ रही है।
गौर किया जाए अब तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 30 करोड़ के करीब पहुंच गया है। इस आधार पर कार्तिक आर्यन की ये नई फिल्म न तो क्रिसमस फेस्टिव सीजन का कोई फायदा उठा सकी और न ही एक्सटेंडेड वीकेंड का इसको लाभ मिल सका।
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 7.75 करोड़
दूसरा दिन- 5.25 करोड़
तीसरा दिन- 5.50 करोड़
चौथा दिन- 6 करोड़
टोटल- 24.5 करोड़
यह भी पढ़ें- TMMTMTTM Worldwide Collection: Dhurandhar से आंखें भी नहीं मिला रही कार्तिक की मूवी, नहीं निकलेगा भारी-भरकम बजट!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।