TMMTMTTM Collection Day 4: फाइनली मिल गई राहत, संडे को बदला कार्तिक आर्यन की फिल्म का कलेक्शन

हालांकि, रिलीज के पहले तीन दिनों में तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करने में नाकाम रही। लेकिन रिलीज के चौथे दिन इस मूवी की किस्मत पलटी है और कमाई के आधार पर खाते में मोटी रकम आई है। आइए जानते हैं कि संडे को तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का संडे कलेक्शन निर्देशक समीर विद्वान्स के निर्देशन में बनने वाली तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी से फैंस को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर ये मूवी न फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरी और न ही क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हासिल करने वाली तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने रविवार को कमबैक करने की पूरी कोशिश की है, जिसका अंदाजा आप इसकी रिलीज के पांचवे दिन की कमाई से आसानी से लगा सकते हैं।