TMMTMTTM Collection Day 2: 'धुरंधर' की सुनामी में बह गई कार्तिक आर्यन की फिल्म, दूसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'(Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, छुट्टियों के मौसम में रिलीज होने के बावजूद फिल्म को खास सफलता नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' का प्रभाव है, जो लगातार तीन हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है।

कितना रहा फिल्म का कलेक्शन? सैकनिल्क के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार फिल्म को धुरंधर की अपार सफलता के बीच अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.75 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। वहीं दूसरे दिन के परिणाम भी सामने आ गए हैं। अर्ली ट्रेंड्स के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 3.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 10.89 करोड़ रुपये हो गई है।