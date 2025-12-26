TMMTMTTM Collection Day 2: 'धुरंधर' की सुनामी में बह गई कार्तिक आर्यन की फिल्म, दूसरे दिन की कमाई ने उड़ाए होश
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'(Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हालांकि, छुट्टियों के मौसम में रिलीज होने के बावजूद फिल्म को खास सफलता नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' का प्रभाव है, जो लगातार तीन हफ्तों से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है।
कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?
सैकनिल्क के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार फिल्म को धुरंधर की अपार सफलता के बीच अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.75 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। वहीं दूसरे दिन के परिणाम भी सामने आ गए हैं। अर्ली ट्रेंड्स के अनुसार फिल्म ने दूसरे दिन 3.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 10.89 करोड़ रुपये हो गई है।
फिल्म को मिल रहा तगड़ा कॉम्पटीशन
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर धुरंधर और हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' की जबरदस्त कमाई का गहरा असर पड़ा है। धुरंधर ने शनिवार को 8.57 करोड़ की कमाई की, जो 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के दूसरे दिन की कमाई से दोगुने से भी ज्यादा है। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और कई बड़ी फिल्मों को हराकर बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर पहुंच चुकी है।
करण जौहर ने किया है निर्माण
समीर संजय विद्वांस द्वारा निर्देशित, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और अरुणा ईरानी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स के बैनर तले करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, भूमिका तिवारी, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा किया गया है।
