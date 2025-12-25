Tu Meri MainTera X Review: Dhurandhar के तूफान के बीच क्या कार्तिक की फिल्म का चला जादू? आ गया जनता का फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। 'धुरंधर' के तूफान के बीच रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को काफी दर्शक देख भी चुके हैं।

किसी भी स्टार के लिए एक ऑडियंस ही उनकी असली क्रिटिक्स होती है, तो चलिए बिना देर किए ये देख लेते हैं कि दर्शकों को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' कैसी लग रही है।

दर्शकों ने 'तू मेरी मैं तेरा' पर दे दिया अपना रिव्यू करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ट्रेलर तो फिल्म का काफी इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से मूवी का बज भी काफी अच्छा बन गया था। हालांकि, इतने बज के बाद जब अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तो फैंस को ये पसंद नहीं आ रही है।