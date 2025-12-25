Language
    Tu Meri MainTera X Review: Dhurandhar के तूफान के बीच क्या कार्तिक की फिल्म का चला जादू? आ गया जनता का फैसला

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri X Review: ऑडियंस का फिल्म पसंद करना किसी भी स्टार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऑडियंस थिएटर में ...और पढ़ें

    तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी एक्स रिव्यू/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। 'धुरंधर' के तूफान के बीच रिलीज हुई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को काफी दर्शक देख भी चुके हैं।

    किसी भी स्टार के लिए एक ऑडियंस ही उनकी असली क्रिटिक्स होती है, तो चलिए बिना देर किए ये देख लेते हैं कि दर्शकों को कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' कैसी लग रही है।

    दर्शकों ने 'तू मेरी मैं तेरा' पर दे दिया अपना रिव्यू

    करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। ट्रेलर तो फिल्म का काफी इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से मूवी का बज भी काफी अच्छा बन गया था। हालांकि, इतने बज के बाद जब अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तो फैंस को ये पसंद नहीं आ रही है।

    एक यूजर ने फिल्म देखने के बाद एक्स अकाउंट पर 'तू मेरी मैं तेरा' का रिव्यू करते हुए लिखा, "एक ऐसा रोमांटिक ड्रामा जो कभी रफ्तार पकड़ ही नहीं पाया। समीर विद्वांस का खराब डायरेक्शन, रूटीन स्टोरी,ऑक्वर्ड डायलॉग्स और खराब परफॉर्मेंस, वेस्ट टैलेंट, बेकार मूवी"।

    ऐसी फिल्म पर पैसे खराब मत करो

    दूसरे यूजर ने लिखा, "तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी"। एकदम घटिया, बर्दाश्त के बाहर वाली मूवी है। भाई क्या किया है ये"।

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आप जाकर ये फिल्म क्यों ही देख रहे हो? इसका ट्रेलर ही नहीं समझ आ रहा था, इस तरह की फिल्मों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए"।

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "इन्हें स्लो बोरिंग फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, उल्टा उन्होंने इसे 'धुरंधर' के सामने रिलीज कर दिया। खैर ऑल द बेस्ट कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे"।

    आपको बता दें कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कमाई काफी अच्छी हुई थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर 8 से 10 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी, लेकिन अब ये होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है।

