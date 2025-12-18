धुरंधर की आंधी में उड़ न जाए करण जौहर की फिल्म, टलेगी कार्तिक-अनन्या की मूवी की रिलीज?
मौजूदा समय में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए हैं। मूवी के धमाकेदार प्रदर्शन को मद्दनेजर रखते हुए अगस्त नंदा की इक्की
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। क्या वीकेंड और क्या वर्किंग डे रणवीर सिंह स्टारर ये स्पाई थ्रिलर बंपर तरीके से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया है, उसका असर साफतौर पर आने वाली फिल्मों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
हाल ही में धर्मेंद्र और अगस्त नंदा की आने वाली फिल्म इक्कीस की रिलीज को पोस्टपॉन किया गया है। माना जा रहा है कि धुरंधर के सुनामी के चलते इक्कीस के मेकर्स ने ये फैसला लिया। अब खबर आ रही है कि निर्माता करण जौहर की मूवी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज पर सस्पेंस बना हुआ है।
क्या टलेगी मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज
कुछ दिन बाद क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और मूवीज रिलीज के लिए ये फेस्टिव सीजन हमेशा से खास रहा है। इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर हेवीवेट क्लैश देखने को मिलेना वाला था, लेकिन इक्कीस की रिलीज के टलने के बाद इसमें से एक दावेदारी कम हो गई है।
ई टाइम्स की खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आने वाली रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज भी टल सकती है। क्रिसमस 25 दिसंबर को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होनी है, लेकिन इससे पहले इस मूवी की रिलीज पोस्टपॉन ो लेककर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं।
हालांकि, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस बीच तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के प्रोड्यूसर करण जौहर का एक बयान भी आया है कि वह फिलहाल अपनी फिल्म को टालने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। सबकुछ सही रहा तो हमारी मूवी तय समय पर रिलीज होगी।
अवतार 3 से भी मिलेगी टक्कर
अगर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 25 दिसंंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो इसे न सिर्फ धुरंधर बल्कि हॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म अवतार की तीसरी किस्त अवतार- फायर एंड ऐश से भी मुकाबला करना पडे़गा। जिसके चलते यकीनन तौर पर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर देखने को मिलेगा।
कृपया धैर्य रखें।