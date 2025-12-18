धुरंधर की आंधी में उड़ न जाए करण जौहर की फिल्म, टलेगी कार्तिक-अनन्या की मूवी की रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। क्या वीकेंड और क्या वर्किंग डे रणवीर सिंह स्टारर ये स्पाई थ्रिलर बंपर तरीके से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया है, उसका असर साफतौर पर आने वाली फिल्मों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।

क्या टलेगी मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज कुछ दिन बाद क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और मूवीज रिलीज के लिए ये फेस्टिव सीजन हमेशा से खास रहा है। इस बार भी बॉक्स ऑफिस पर हेवीवेट क्लैश देखने को मिलेना वाला था, लेकिन इक्कीस की रिलीज के टलने के बाद इसमें से एक दावेदारी कम हो गई है।

हालांकि, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस बीच तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के प्रोड्यूसर करण जौहर का एक बयान भी आया है कि वह फिलहाल अपनी फिल्म को टालने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। सबकुछ सही रहा तो हमारी मूवी तय समय पर रिलीज होगी।