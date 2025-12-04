बिना परमिशन के चुराई 'सात समंदर पार' बीट्स, डायरेक्टर हुआ नाराज, TMMTMTTM के मेकर्स पर होगा लीगल एक्शन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्माता करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आने वाली फिल्म तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी का नाम इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। फैंस इस रोमांटिक मूवी की रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रिलीज से पहले फिल्म की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी में इस्तेमाल की गई सात समंदर पार गाने की बीट्स है।

90s की फेमस फिल्म विश्वात्मा के इस क्लट गाने की बीट्स को बिना परमिशन के तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी में इस्तेमाल करने की वजह से निर्देशक राजीव राय ने नाराजगी जताई है। विवादों में तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी 1991 में राजीव राय के निर्देशन में फिल्म विश्वात्मा को रिलीज किया गया था। जिसमें सनी देओल, चंकी पांडे, दिव्या भारती और नसीरुद्दीन शाह जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाओं अदा किया था। इस मूवी का सात समंदर पार गाना आज भी पॉपुलर है और अब इस गीत की बीट्स को कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी में इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर राजीव ने आपत्ति जताई है।

बिना मेकर्स से पूछे ये कहना की कंपनी से राइट्स लिए हैं, तो गलत हैं। सारेगामा कंपनी को लगता है कि मेरी फिल्म विश्वात्मा का म्यूजिक उनका है। वे टीवी शोज और परफॉर्मेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय किसी फिल्म के। अगर फिल्म में इसे यूज किया जाए तो मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। कुछ प्रोटोकॉल को समझना चाहिए, वरना लीगल एक्शन भी हो सकता है।''