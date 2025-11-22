Language
    TMMTMTTM Teaser: Mamma's ब्वॉय कार्तिक आर्यन संग अनन्या पांडे की नोक-झोंक, टीजर का हाइलाइट बनीं मलाइका अरोड़ा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:49 PM (IST)

    Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser OUT: कार्तिक आर्यन के जन्मदिन पर उनकी आगामी फिल्म तू मेरी मैं तेरा... का टीजर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में अनन्या पांडे (Ananya Panday) भी लीड रोल में हैं।   

    तू मेरी मैं तेरा मूवी का टीजर रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक बार फिर बड़े पर्दे पर जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। दोनों ने पहली बार साल 2019 में फिल्म पति पत्नी और वो में काम किया था जिसमें उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। अब अनन्या और कार्तिक की नई फिल्म आ रही है जिसका टाइटल है- तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri)।

    धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही तू मेरी मैं तेरा... मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसको लेकर काफी समय से बज बना हुआ था। अब आखिरकार फिल्म की पहली झलक भी सामने आ गई है। मेकर्स ने फिल्म का टीजर शेयर किया है।

    आ गया तू मेरी मैं तेरा का टीजर

    दरअसल, आज यानी 22 नवंबर 2025 को कार्तिक आर्यन अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिनेता के जन्मदिन पर मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज देते हुए उनकी आगामी फिल्म तू मेरी मैं तेरा का टीजर जारी कर दिया है। 1 मिनट 34 सेकंड का टीजर कॉमेडी और रोमांस से भरा हुआ है। 

    अनन्या-कार्तिक की केमिस्ट्री लाजवाब

    तू मेरी मैं तेरा... मूवी की कहानी रूमी और रे की है, जो एक-दूसरे से एकदम अलग हैं। रूमी Mamma's ब्वॉय है और नेचर से चंचल है। वहीं, GenZ के जमाने की रूमी उर्फ अनन्या पांडे (Ananya Panday) 90s के प्यार की तलाश कर रही हैं। दोनों आपस में टकराते हैं और फिर नया ड्रामा शुरू होता है। नोक-झोंक के बीच दोनों के दरमियां प्यार की शुरुआत कैसे होती है, यह तो फिल्म देखकर ही मालूम पड़ेगा। मगर चंद सेकंड के इस टीजर में दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है।

     

     
     
     
    रूमी और रे की प्रेम कहानी बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस अभी से ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। समीर विद्वंस निर्देशित तू मेरी मैं तेरा... अगले महीने यानी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं। 

