TMMTMTTM Teaser: Mamma's ब्वॉय कार्तिक आर्यन संग अनन्या पांडे की नोक-झोंक, टीजर का हाइलाइट बनीं मलाइका अरोड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक बार फिर बड़े पर्दे पर जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। दोनों ने पहली बार साल 2019 में फिल्म पति पत्नी और वो में काम किया था जिसमें उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। अब अनन्या और कार्तिक की नई फिल्म आ रही है जिसका टाइटल है- तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri)।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही तू मेरी मैं तेरा... मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसको लेकर काफी समय से बज बना हुआ था। अब आखिरकार फिल्म की पहली झलक भी सामने आ गई है। मेकर्स ने फिल्म का टीजर शेयर किया है।