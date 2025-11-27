करण जौहर की तीसरी फिल्म के पोस्ट ब्वॉय बने kartik Aryan, नागजिला के बाद इस फिल्म में साथ आएंगे नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फैंस इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि करण जौहर (Karan Johar) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) एक बार फिर साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार जो नाता लगभग टूट सा गया था वो अब तीसरे प्रोजेक्ट के साथ और गहराता नजर आ रहा है।

कार्तिक आर्यन के हाथ लगी तीसरी फिल्म एक तरफ कार्तिक आर्यन फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Mai Tera Mai Tera Tu Meri) में काम कर रहे हैं जिसके निर्माता करण जौहर हैं। यह फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी। रिलीज से पहले ही कार्तिक ने करण के प्रोडक्शन तले दूसरी फिल्म नागजिला की शूटिंग शुरू कर दी है। अब, खबर है कि यह जोड़ी एक और फिल्म साथ करने की तैयारी में है।