    करण जौहर की तीसरी फिल्म के पोस्ट ब्वॉय बने kartik Aryan, नागजिला के बाद इस फिल्म में साथ आएंगे नजर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    करण जौहर और कार्तिक आर्यन तीसरी बार साथ काम करने जा रहे हैं, जिससे फैंस काफी उत्साहित हैं। कार्तिक पहले से ही करण की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' (क्रिसमस रिलीज) और 'नागजिला' की शूटिंग कर रहे हैं। अब खबर है कि यह जोड़ी 'नागजिला' की रिलीज के बाद अगले साल अगस्त में एक और फिल्म शुरू करेगी। करण को कार्तिक पर पूरा भरोसा है और उन्हें इन प्रोजेक्ट्स से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता की उम्मीद है।  

    कार्तिक आर्यन के साथ करण जौहर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड फैंस इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि करण जौहर (Karan Johar) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) एक बार फिर साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार जो नाता लगभग टूट सा गया था वो अब तीसरे प्रोजेक्ट के साथ और गहराता नजर आ रहा है।

    कार्तिक आर्यन के हाथ लगी तीसरी फिल्म

    एक तरफ कार्तिक आर्यन फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Mai Tera Mai Tera Tu Meri) में काम कर रहे हैं जिसके निर्माता करण जौहर हैं। यह फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी। रिलीज से पहले ही कार्तिक ने करण के प्रोडक्शन तले दूसरी फिल्म नागजिला की शूटिंग शुरू कर दी है। अब, खबर है कि यह जोड़ी एक और फिल्म साथ करने की तैयारी में है।

    Kartik (20)

    तू मेरी मैं तेरा से बड़े सक्सेस की उम्मीद

    सिनेमाई गलियारों की खबरों के मुताबिक कार्तिक ने करण जौहर को एक और फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है। धर्मा बैनर तले कार्तिक को नए पोस्टर ब्वाय के तौर पर दिखाया जा रहा है, जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। करण को यकीन है कि कार्तिक इस समय देश के सबसे भरोसेमंद हीरो में से एक हैं और वे तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और नागजिला से बॉक्स आफिस पर बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, क्योंकि ये टिकट खिड़की पर बड़ी कमाई करने वाली फिल्में हैं।

    क्या होगी नागजिला की कहानी?

    कार्तिक और करण की तीसरी फिल्म की शूटिंग अगले साल नागजिला के रिलीज के बाद अगस्त से आरंभ होगी। नागजिला में,कार्तिक प्रियमवदेश्वर प्यारे चंद, एक इच्छाधारी नाग की भूमिका निभाते नजर आएंगे जो भारतीय लोककथाओं से प्रेरित एक ऐसा नाग है जो अपने अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेता है।