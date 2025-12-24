TMMTMTTM Collection: धुरंधर के तूफान से कैसे बचेगी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी? पहले दिन कमाई रहेगी इतनी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Collection Prediction:निर्मता करण जौहर की अगली रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी है। इस मूवी से करण को काफी उम्मीदें होगीं। पहली बार अभिनेता कार्तिक आर्यन करण जौहर की किसी फिल्म में काम करते दिखेंगे। बी टाउन एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी उनकी जोड़ी कमाल दिखाने के लिए तैयार है।
इस बीच फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की धुरंधर के धमाके के बीच तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ओपनिंग डे पर इतने करोड़ से खाता खोल सकती है।
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का कलेक्शन प्रीडिक्शन
25 दिसंबर क्रिसमस के खास अवसर पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को लेकर ठीकठाक बज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कमर्शियल तौर पर इस मूवी को अच्छी शुरुआत मिल सकती है।
गौर किया जाए तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के ओपनिंग डे कलेक्शन के प्रीडिक्शन की तरफ तो फिल्म की एडवांस बुकिंग, क्रिसमस का फेस्टिव सीजन और कार्तिक की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 8-10 करोड़ की कमाई कर सकती है।
दरअसल एडवांस बुकिंग के दो दिन के भीतर अब तक तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की 63 हजार 136 टिकटों की बुकिंग हो गई है, जिसकी बदौलत फिल्म की एडवांस कमाई ब्लॉक सीट्स को मिलाकर 3.7 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिल सकती है।
इस साउथ मूवी से होगा क्लैश
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साउथ सिनेमा की फिल्म वृषभ का असर देखने को मिल सकता है। सुपरस्टार मोहनलाल स्टारर वृषभ का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस पर आपको बॉलीवुड वर्सेज साउथ का जबरदस्त क्लैश देखने को मिल सकता है।
