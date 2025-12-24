TMMTMTTM Collection: धुरंधर के तूफान से कैसे बचेगी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी? पहले दिन कमाई रहेगी इतनी

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की धुरंधर के धमाके के बीच तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ओपनिंग डे पर इतने करोड़ से खाता खोल सकती है।

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का कलेक्शन प्रीडिक्शन 25 दिसंबर क्रिसमस के खास अवसर पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को लेकर ठीकठाक बज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कमर्शियल तौर पर इस मूवी को अच्छी शुरुआत मिल सकती है।

दरअसल एडवांस बुकिंग के दो दिन के भीतर अब तक तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की 63 हजार 136 टिकटों की बुकिंग हो गई है, जिसकी बदौलत फिल्म की एडवांस कमाई ब्लॉक सीट्स को मिलाकर 3.7 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिल सकती है।