छी ससुर... Saat samundar Paar के रीमेक को देख भड़के यूजर्स , अनन्या पांडे के गाने की हुई फजीहत

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का नया गाना (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज में बहुत कम समय बाकी रह गया है। इससे पहले मूवी का नया गाना सात समंदर पार 2.0 को रिलीज किया गया है, जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।

    लेकिन बी टाउन की वेटरन एक्ट्रेस रहीं दिव्या भारती के सात समंदर पार गाने को दोबारा से रीक्रिएट किया गया है, जिसे देखकर यूजर्स भड़के गए हैं। इसके बाद तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के नए गाने की आलोचना हो रही है और कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। 

    ट्रोल हुए कार्तिक और अनन्या

    तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का गाना सात समंदर पार को हाल ही में रिलीज किया गया। इस आइकॉनिक डांसिंग सॉन्ग कार्तिक आर्यन की फिल्म में स्लो और लूफी वर्जन में पेश किया गया है। नए सात समंदर पार गाने के गायक करण नानवानी हैं, इसके संगीतकार की कमान भी उन्होंने संभाली है।

    सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा के गीतकार आनंद बक्शी के सात समंदर गाने के लिरिक्स में थोड़ा बदलाव करण नानवानी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के सात समंदर पार 2.0 में किया है। 

    आलम ये है कि सोशल मीडिया यूजर्स को तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का सात समंदर पार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है।

    एक यूजर ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है- ''जिसने भी सात समंदर पार गाने का रीमेक बनाया है, उसे मेरी हाय लगेगी।''

    दूसरे यूजर ने पंचायत 4 के प्रधान के फेमस मीम छी ससुर... के जरिए इसको ट्रोल किया है, जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा है- ''नया सात समंदर पार असल में सैड समंदर पार है, बचपन का आइकॉनिक गाना किस तरह से बर्बाद किया गया है।'' 

    कब रिलीज होगी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

    इस तरह से तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के सात समंदर पार गाने को यूजर्स ने इसे खारिज कर दिया है। गौर किया जाए रोमांटिक ड्रामा मूवी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट की तरफ तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये मूवी 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 

