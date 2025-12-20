TMMTMTTM: Kartik Aaryan और Ananya Panday की फिल्म पर सीबीएफसी की चली कैंची, हटाए गए अश्लील सीन्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Mai Tera Mai Tera Tu Meri) फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टियों के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। हालांकि रिलीज से पहले तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी पर सीबीएफसी की कैंची चल गई है।

फिल्म में लगाए गए तीन कट फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने मेकर्स से कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा है। बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार कार्तिक आर्यन और अन्नाया पांडे की फिल्म को सीबीएफसी ने रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है। बदलाव लागू करने के बाद इस रोमांटिक कॉमेडी को U/A (16+) सर्टिफिकेट दिया गया है। खबर के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में तीन कट लगाने की मांग की थी।