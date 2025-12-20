TMMTMTTM: Kartik Aaryan और Ananya Panday की फिल्म पर सीबीएफसी की चली कैंची, हटाए गए अश्लील सीन्स
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (C ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Mai Tera Mai Tera Tu Meri) फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टियों के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। हालांकि रिलीज से पहले तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी पर सीबीएफसी की कैंची चल गई है।
फिल्म में लगाए गए तीन कट
फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने मेकर्स से कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा है। बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार कार्तिक आर्यन और अन्नाया पांडे की फिल्म को सीबीएफसी ने रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है। बदलाव लागू करने के बाद इस रोमांटिक कॉमेडी को U/A (16+) सर्टिफिकेट दिया गया है। खबर के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में तीन कट लगाने की मांग की थी।
यह भी पढ़ें- बिना परमिशन के चुराई 'सात समंदर पार' बीट्स, डायरेक्टर हुआ नाराज, TMMTMTTM के मेकर्स पर होगा लीगल एक्शन?
कुछ को म्यूट करने की मांग
फिल्म के पहले पार्ट में एक सेक्सुअल सीन को हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा फिल्म बोर्ड ने अश्लील डायलॉग्स को म्यूट करने और सबटाइटल से हटाने का भी अनुरोध किया है। इसके अलावा दूसरे पार्ट में भी कुछ अश्लील एक्सप्रेशन को हटाने और म्यूट करने की बात कही गई है। इस कांट छांट के बाद तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की टोटल अवधि 145.41 मिनट यानी लगभग 2 घंटे, 25 मिनट और 41 सेकंड है।
गाने को लेकर भी दर्ज है केस
बता दें कि इससे पहले फिल्म के गाने में सात समंदर पार की धुन के इस्तेमाल को लेकर पहले ही एक मामला दर्ज हो चुका है। 19 दिसंबर को, त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई उच्च न्यायालय में धर्मा प्रोडक्शंस, नमः पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, संगीत लेबल सारेगामा इंडिया लिमिटेड और रैपर-संगीतकार बादशाह के खिलाफ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म में 'सात समुंदर पार' गाने के इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज कराया है। इस पर तत्काल रोक और साथ ही लाइसेंसिंग समझौतों के तहत 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की गई है।
