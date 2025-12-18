Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer: अधूरे प्यार की कहानी है कार्तिक आर्यन की फिल्म, ट्रेलर हुआ रिलीज
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का ट्रेलर जारी हो गया है। यह फिल्म लॉस एंजिल्स के रे और आगरा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक लव स्टोरी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म की शूटिंग काफी खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन्स पर हुई है जो वेकेशन का माहौल एकदम सेट कर रही है।
”कोई कहता है थिंक अबाउट द फ्यूचर, कोई कहता है पास्ट के हिसाब से चलो, मैं मानता हूं बी इन द मोमेंट, यहां इस जगह”… इस डायलॉग के साथ रे अपना इंट्रो करवाता है। यह कहानी लॉस एंजिल्स के रहने वाले रे और आगरा की रूही के इर्द-गिर्द घूमती है, जोकि इंटरनेशनल हॉलीडे मनाने जा रहे होते हैं जहां उनकी मुलाकात एक दूसरे से अचानक ही हो जाती है। साथ बिताए समय में दोनों करीब आते हैं और आगे जाकर लव स्टोरी कॉम्पलीकेटेड हो जाती है।
रे और रूमी में क्यों होता है टकराव?
एक तरफ जहां ट्रेलर का पहला भाग मस्ती मजाक से भरा हुआ है। वहीं दूसरा पार्ट पूरी तरह से इमोशनल टर्न ले लेता है। तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म कार्तिक के किरदार रे और अनन्या के किरदार रूमी के बीच के मीठे और तीखे रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। रे एक मां का लाडला बेटा है, जबकि अनन्या 90 के दशक की क्लासिक प्रेम कहानी का सपना देखती है।
कब रिलीज होगी फिल्म?
यह फिल्म कार्तिक और अनन्या की साथ में दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने 'पति, पत्नी और वो' में साथ काम किया था। फिल्म म्यूजिक ने भी काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। समीर विद्वानश द्वारा निर्देशित यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस ने किया है। जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता सपोर्टिंग रोल्स में हैं। इस प्रोजेक्ट का निर्माण करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्वा मेहता, शरीन मंत्री केडिया, किशोर अरोरा और भूमिका तिवारी ने धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स के बैनर तले किया है।
