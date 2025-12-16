Border 2 Teaser: धर्मेंद्र के जाने के बाद भी मजबूत है Sunny Deol-एशा देओल का रिश्ता, बॉर्डर 2 के टीजर पर लुटाया प्यार

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:24 PM (IST)

    धर्मेंद्र की अलग-अलग प्रेयर मीट करवाने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स को लगा था कि हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार के बीच सबकुछ ऑल इज वेल नहीं हैं। हा ...और पढ़ें

    Hero Image

    एशा देओल ने बॉर्डर 2 के टीजर पर किया रिएक्ट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर-2' का ट्रेलर फाइनली ऑडियंस के सामने आ चुका है। धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके बड़े बेटे सनी देओल की ये पहली फिल्म है, जो रिलीज होने जा रही है। हाल ही में मुंबई में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सनी अपने पिता को याद करके काफी इमोशनल हो गए।

    अपने बड़े भाई को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए एशा देओल बॉर्डर-2 के इवेंट पर तो मौजूद नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने सनी देओल (Sunny Deol)द्वारा शेयर किए गए टीजर पर प्यार जरूर बरसाया।

    बॉर्डर 2 के टीजर पर एशा ने दिया ऐसा रिएक्शन

    दरअसल, धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता की प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें हेमा मालिनी और उनका परिवार शामिल नहीं हुआ था। वहीं जब हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट रखी तो वहां धर्मेंद्र के दोनों बेटे नहीं पहुंचें, ऐसे में फैंस यही अनुमान लगा रहे थे कि दोनों के परिवार के बीच सबकुछ ऑल इज वेल नहीं है।

    हालांकि, अब एक बार फिर से एशा ने अपने एक्शन से ये प्रूफ कर दिया है कि, सनी देओल उनका परिवार है, उनके अपने हैं। हाल ही में सनी ने जब 'बॉर्डर-2' का टीजर डाला, तो एशा देओल ने उसे लाइक किया।

    esha deol 11

    हम अपने रिश्तों को शो ऑफ नहीं करते

    एक पुराने इंटरव्यू में 'धूम' एक्ट्रेस एशा देओल ने अपने और सनी-बॉबी के रिश्ते पर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, "मुझे दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा और मेरे सौतेले भाइयों का आपसी रिश्ता कैसा है। मुझे पता है दुनिया अलग तरीके से हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रही है"।

    esha sunny

    एशा ने आगे कहा, "देओल फैमिली मेंबर्स अपने रिश्ते को शो ऑफ नहीं करते हैं। भैया बहुत ही इनोवेटिव हैं और दिल के भी काफी अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें अपने पिता की तरह ही ट्रीट करती हूं। बॉबी भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन वह थोड़े रिजर्व हैं"।

