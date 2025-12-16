Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Border 2 Teaser Out: आसमान से समंदर तक और मैदान-ए-जंग तक, बॉर्डर 2 के टीजर की उठी गूंज 

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:48 PM (IST)

    Border 2 Teaser Video: अभिनेता सनी देओल की मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 का पहला टीजर मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के ...और पढ़ें

    Hero Image

    सामने आया बॉर्डर 2 का टीजर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 29 साल बाद पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। बॉर्डर 2 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोमवार को फिल्म के मेकर्स की तरफ से इसके टीजर को रिलीज किए जाने का एलान किया गया था और अब तयसमायनुसार बॉर्डर 2 की पहली झलक टीजर के रूप में सामने आ गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिनेता सनी देओल का दमदार अंदाज दुश्मन देश पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मूवी के टीजर से साफ हो गया है कि बॉर्डर 2 भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है। 

    सामने आया बॉर्डर 2 का लेटेस्ट टीजर

    मंगलवार दोपहर 1:30 बजे बॉर्डर 2 का टीजर टी सीरीज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। 2 मिनट 4 सेकेंड के इस टीजर की शुरुआत सनी देओल की बुलंद आवाज के साथ होती है, जो रगों में देशभक्ति का जुनून भरते हुए नजर आते हैं। टीजर में इस भव्य कहानी की पहली झलक के साथ चार मुख्य किरदारों की ताकतवर एंट्री भी देखने को मिलती है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अलग-अलग रूपों में नजर आते हैं।

    हर किरदार बहादुरी, जोश और मकसद से भरा हुआ है। साथ ही, फिल्म की महिला किरदार मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह भी सामने आती हैं, जो अपने सशक्त और भावनात्मक अभिनय से कहानी की आत्मा को मजबूती देती हैं।आसमान से समंदर तक और मैदान-ए-जंग तक आपको हर एक फौजी खड़ा मिलेगा। इस डायलॉग के साथ सनी देओल टीजर में दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 

    यह भी पढ़ें- Border 2 Teaser: जंग का मैदान... घुटनों पर पाकिस्तान... बॉर्डर 2 के नए धमाके के लिए हो जाएं तैयार

    border2teaser

    कुल मिलाकर कहा जाए तो बॉर्डर 2 का ये लेटेस्ट टीजर काफी शानदार है और इसको देखने के बाद फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। 

    कब रिलीज होगी बॉर्डर 2

    बॉर्डर 2 का टीजर सामने आने के बाद हर कोई इस देशभक्ति फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा है। बता दें कि बॉर्डर 2 को 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। मालूम हो कि इस साल आई फिल्म जाट की सफलता के बाद सनी देओल की ये अगली फिल्म है। 

    यह भी पढ़ें- Border का वो सीन जिसके लिए Sunny Deol की आंखों में आए गए थे आंसू, फिल्म से कर दिया गया था डिलीट