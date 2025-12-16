Border 2 Teaser Out: आसमान से समंदर तक और मैदान-ए-जंग तक, बॉर्डर 2 के टीजर की उठी गूंज 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 29 साल बाद पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। बॉर्डर 2 को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोमवार को फिल्म के मेकर्स की तरफ से इसके टीजर को रिलीज किए जाने का एलान किया गया था और अब तयसमायनुसार बॉर्डर 2 की पहली झलक टीजर के रूप में सामने आ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिनेता सनी देओल का दमदार अंदाज दुश्मन देश पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मूवी के टीजर से साफ हो गया है कि बॉर्डर 2 भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है।

सामने आया बॉर्डर 2 का लेटेस्ट टीजर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे बॉर्डर 2 का टीजर टी सीरीज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है। 2 मिनट 4 सेकेंड के इस टीजर की शुरुआत सनी देओल की बुलंद आवाज के साथ होती है, जो रगों में देशभक्ति का जुनून भरते हुए नजर आते हैं। टीजर में इस भव्य कहानी की पहली झलक के साथ चार मुख्य किरदारों की ताकतवर एंट्री भी देखने को मिलती है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अलग-अलग रूपों में नजर आते हैं।