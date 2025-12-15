Border 2 Teaser: जंग का मैदान... घुटनों पर पाकिस्तान... बॉर्डर 2 के नए धमाके के लिए हो जाएं तैयार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 29 साल के इंतजार के बाद हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आ रहा है। सनी देओल की इस मल्टी स्टारर वॉर ड्रामा मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और हर कोई बॉर्डर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बॉर्डर 2 की कास्ट से पहले ही पर्दा उठ गया है और अब फिल्म की कहानी और टीजर की रिलीज डेट को लेकर भी मेकर्स ने तस्वीर साफ कर दी है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉर्डर 2 का टीजर कब रिलीज किया जाएगा। साथ ही इस बार बॉर्डर 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक जंग की कहानी दर्शायी जाएगी। कब रिलीज होगा बॉर्डर 2 का टीजर लंबे समय से बॉर्डर 2 का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। इस वॉर ड्रामा मूवी का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर के पुराने निर्देशक जेपी दत्ता, निधि सिंह और भूषण कुमार बॉर्डर 2 के निर्माता हैं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंग को दिखाया जाएगा। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज के तरफ से सोमवार को मूवी के टीजर को रिलीज किए जाने की आधिकारिक जानकारी एक्स हैंडल पर दी गई है।