Border 2 Teaser: जंग का मैदान... घुटनों पर पाकिस्तान... बॉर्डर 2 के नए धमाके के लिए हो जाएं तैयार
Border 2 Teaser Date: अभिनेता सनी देओल की मल्टी स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मेकर्स की तरफ स ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 29 साल के इंतजार के बाद हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आ रहा है। सनी देओल की इस मल्टी स्टारर वॉर ड्रामा मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और हर कोई बॉर्डर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बॉर्डर 2 की कास्ट से पहले ही पर्दा उठ गया है और अब फिल्म की कहानी और टीजर की रिलीज डेट को लेकर भी मेकर्स ने तस्वीर साफ कर दी है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉर्डर 2 का टीजर कब रिलीज किया जाएगा। साथ ही इस बार बॉर्डर 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऐतिहासिक जंग की कहानी दर्शायी जाएगी।
कब रिलीज होगा बॉर्डर 2 का टीजर
लंबे समय से बॉर्डर 2 का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। इस वॉर ड्रामा मूवी का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर के पुराने निर्देशक जेपी दत्ता, निधि सिंह और भूषण कुमार बॉर्डर 2 के निर्माता हैं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंग को दिखाया जाएगा। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज के तरफ से सोमवार को मूवी के टीजर को रिलीज किए जाने की आधिकारिक जानकारी एक्स हैंडल पर दी गई है।
यह भी पढ़ें- Border का वो सीन जिसके लिए Sunny Deol की आंखों में आए गए थे आंसू, फिल्म से कर दिया गया था डिलीट
जिसके आधार पर 16 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे बॉर्डर 2 का पहला टीजर रिलीज किया जाएगा। अनाउंसमेंट प्रोमो वीडियो में ये भी खुलासा किया गया है कि बॉर्डर 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग की कहानी को दिखाया जाएगा, जो 1655 घंटों तक चली थी।
A moment that defined the nation will now inspire a new generation 🇮🇳— T-Series (@TSeries) December 15, 2025
The wait ends tomorrow with the year’s most-anticipated teaser, at 1:30 PM IST.#Border2 in cinemas 23rd January, 2026.@iamsunnydeol @Varun_dvn @diljitdosanjh @ahanshetty28 #BhushanKumar #JPDutta… pic.twitter.com/3xvODyLkeQ
बता दें कि 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक भारत और पाकिस्तान की सेना सीमावर्ती इलाके में लड़ती रहीं, जिसमें अंत में जीत हिंदुस्तान की हुई थी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत का ताना-बाना आपको बॉर्डर 2 में नजर आएगा। मालूम हो कि बॉर्डर 2 को आने वाली 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
बॉर्डर 2 का कास्ट
गौर किया जाए बॉर्डर 2 की कास्ट की तरफ तो सनी देओल स्टारर इस मूवी में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।