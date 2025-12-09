Border 2: सुनील शेट्टी की तरह 'बॉर्डर' पर जज्बा दिखाएंगे बेटे Ahan Shetty, फिल्म से सामने आया धांसू लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बॉर्डर 2 से एक्टर अहान शेट्टी का फर्स्ट-लुक पोस्टर मंगलवार को रिलीज हुआ। इससे दर्शकों को इस मिलिट्री ड्रामा में उनके किरदार की एक झलक मिली, जिसका बेसब्री से इंतजार था। पोस्टर में शेट्टी लड़ाई के बीच में हैं, उनका चेहरा खून से सना हुआ है और उनके चेहरे पर पक्का इरादा है, क्योंकि वह एक मिलिट्री गन पकड़े हुए ड्यूटी पर खड़े हैं।

इंटेंस है अहान पांडे का लुक पोस्टर में अहान एक इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं जिसमें वे भारत के नौसैनिकों की लगातार हिम्मत दिखा रहे हैं। उनके किरदार का विजुअल बॉर्डर 2 के सेंटर में मौजूद हाई-स्टेक सिचुएशन पर जोर देता है, जो फिल्म के भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान पर फोकस से मेल खाता है। सोशल मीडिया पर पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, 'लहरों से भी ज्यादा मजबूत। तूफान से भी ज्यादा भयानक। बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी, 2026'।

क्या है बॉर्डर 2 की थीम रिपब्लिक डे वीकेंड से पहले रिलीज होने वाली बॉर्डर 2, भारतीय सैनिकों की बहादुरी और जज्बे का सम्मान करने वाली कहानियों की विरासत को आगे बढ़ाती है। फिल्म का मकसद दर्शकों को एक ऐसे सफर पर ले जाना है जो देश की सीमाओं पर देशभक्ति, हिम्मत और कुर्बानी की थीम को दिखाता है।