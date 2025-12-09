Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Border 2: सुनील शेट्टी की तरह 'बॉर्डर' पर जज्बा दिखाएंगे बेटे Ahan Shetty, फिल्म से सामने आया धांसू लुक

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    Border 2 First Look: 'बॉर्डर 2' से अहान शेट्टी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें एक्टर जबरदस्त एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर में शेट्ट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बॉर्डर 2 से सनी देओल के बेटे का लुक आउट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बॉर्डर 2 से एक्टर अहान शेट्टी का फर्स्ट-लुक पोस्टर मंगलवार को रिलीज हुआ। इससे दर्शकों को इस मिलिट्री ड्रामा में उनके किरदार की एक झलक मिली, जिसका बेसब्री से इंतजार था। पोस्टर में शेट्टी लड़ाई के बीच में हैं, उनका चेहरा खून से सना हुआ है और उनके चेहरे पर पक्का इरादा है, क्योंकि वह एक मिलिट्री गन पकड़े हुए ड्यूटी पर खड़े हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटेंस है अहान पांडे का लुक

    पोस्टर में अहान एक इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं जिसमें वे भारत के नौसैनिकों की लगातार हिम्मत दिखा रहे हैं। उनके किरदार का विजुअल बॉर्डर 2 के सेंटर में मौजूद हाई-स्टेक सिचुएशन पर जोर देता है, जो फिल्म के भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान पर फोकस से मेल खाता है। सोशल मीडिया पर पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, 'लहरों से भी ज्यादा मजबूत। तूफान से भी ज्यादा भयानक। बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी, 2026'।

    border 2

    यह भी पढ़ें- Border 2: आसमान से पाकिस्तान पर आफत बरसाएंगे Diljit Dosanjh, 'बॉर्डर 2' से धांसू लुक आउट

    सुनील शेट्टी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे अहान

    अहान का पोस्टर सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की फर्स्ट लुक इमेज को मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद आया है, जो फिल्म में इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर के रूप में दिख रहे हैं। इन खुलासों ने सोशल मीडिया और फिल्मी सर्कल में फिल्म के लिए काफी ध्यान खींचा है। पहली बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता था और अब उनके बेटे बॉर्डर 2 सबका दिल जीतने के लिए तैयार हैं।

    border 2 (2)

    क्या है बॉर्डर 2 की थीम

    रिपब्लिक डे वीकेंड से पहले रिलीज होने वाली बॉर्डर 2, भारतीय सैनिकों की बहादुरी और जज्बे का सम्मान करने वाली कहानियों की विरासत को आगे बढ़ाती है। फिल्म का मकसद दर्शकों को एक ऐसे सफर पर ले जाना है जो देश की सीमाओं पर देशभक्ति, हिम्मत और कुर्बानी की थीम को दिखाता है।

    पोस्टर रिलीज ने फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, जो 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली है। बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें अहान के अलावा सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे कलाकार हैं। प्रोडक्शन को भूषण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता लीड कर रहे हैं। फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ पार्टनरशिप में प्रेजेंट किया है। प्रोडक्शन टीम में कृष्ण कुमार भी शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- अकेले पाकिस्तान से भिड़ने वाला वो वीर... Border 2 में दिखेगी इकलौते परमवीर चक्र से सम्मानित 'सेखों' की वीरता