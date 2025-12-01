Language
    Border 2: आसमान से पाकिस्तान पर आफत बरसाएंगे Diljit Dosanjh, 'बॉर्डर 2' से धांसू लुक आउट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    Diljit Dosanjh Border 2 Look: देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 का नाम बीते समय से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सनी देओल स्टारर इस मूवी से अब एक्टर दिलजीत दोसांझ का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें दिलजीत का अंदाज धांसू नजर आ रहा है। 

    बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ का लुक (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 28 साल पहले आई बॉर्डर के सीक्वल के तौर पर इस मूवी के बारे में खूब चर्चा की जा रही है। कुछ दिन पहले बॉर्डर 2 से अभिनेता वरुण धवन का फर्स्ट लुक रिवील किया गया था और अब इस मूवी से एक्टर दिलजीत दोझांस की पहली झलक सामने आई है। 

    बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ का लुक (Diljit Dosanjh Border 2 Look) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और उनके धांसू अंदाज की हर कोई तरीफ कर रहा है। आइए एक नजर दिलजीत के इस लुक की तरफ डालते हैं।

    बॉर्डर 2 सामने आई दिलजीत दोसांझ की पहली झलक

    सोमवार को अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपकमिंग मूवी बॉर्डर 2 से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह भारतीय वायु सेना के ऑफिसर की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इस लुक से ये साफ हो गया है कि दिलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 में इंडियन एयर फोर्स अफसर के रोल में मौजूद हैं। 

    BORDER2

    इस ट्वीट के साथ दिलजीत दोसांझ ने कैप्शन में लिखा है- ''इस देश के आसमान में गुरू के बाज पहरा देते हैं।'' कुल मिलाकर कहा जाए तो बॉर्डर 2 से दिलजीत का लुक काफी शानदार है और इसे देखकर फिल्म के लिए फैंस कि एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है। 

    बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसांझ आसमान से आफत बनकर दुश्मन देश पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए नजर आएंगे। मालूम हो कि इस वॉर ड्रामा फिल्म के लिए दिलजीत काफी मेहनत की और फाइटर जेट के लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी ली है। 

    कब रिलीज होगी बॉर्डर 2

    निर्देशक अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनने वाली बॉर्डर 2 नए साल की सबसे बड़ी रिलीज के तौर पर देखी जा रही है। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी इस मूवी को गणतंत्र दिवस के खास अवसर को मद्दे नजर रखते हुए 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग की कहानी को दर्शाया जाएगा। 

