सालों से अटकी Sunny Deol की फिल्म फिर हुई चालू, निर्माता का खुलासा 'बॉर्डर 2' के बाद होगी रिलीज
Sunny Deol Upcoming Movie: गदर 2 की अपार सफलता के बाद सनी देओल की किस्मत चमक गई है। उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट काफी लंबी है। इस बीच उनकी सालों से अटकी एक मोस्ट अवेटेड मूवी को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) अपनी आने वालीं फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस साल जाट मूवी से सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचाने वाले सनी पाजी की अपकमिंग मूवीज की सूची काफी लंबी है। लेकिन उनमें एक फिल्म ऐसी भी, जिसकी अनाउंसमेंट 3 साल पहले हुए थी और वह अब तक रिलीज नहीं हो सकी।
बीच में खबर आई थी कि सनी देओल की वह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन, अब मूवी के निर्माता ने इस बात का खुलासा किया है कि सनी की बॉर्डर 2 की रिलीज के बाद उस मूवी को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
ट्रैक पर लौटी सनी देओल की ये फिल्म
जब दो फिल्मों पर एक साथ काम चल रहा हो, तो सारा समय फिल्म की मेकिंग, उसकी रिलीज तारीख और प्रमोशनल रणनीति बनाने में चला जाता है। इन दिनों फिल्मकार व कोरियोग्राफर अहमद खान के साथ भी ऐसा हो रहा है। एक ओर उनकी निर्देशित फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बाप (Baap) है, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और काफी समय से पोस्ट प्रोडक्शन में है।
यह भी पढ़ें- 'Border 2' से थिएटर में दहाड़ेंगे सनी पाजी, धमाकेदार क्लाईमैक्स दोबारा से होगा शूट!
अहमद ने बताया है- वेलकम टू द जंगल ने हाल ही में मुंबई और दुबई में 12 दिनों के लंबे शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। अगले साल के मध्य में इसके रिलीज होने की संभावनाएं हैं। फिल्म में कई सितारों की भरमार है।
वहीं सनी देओल (Sunny Deol) अभिनीत बाप फिल्म उनकी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के बाद रिलीज होगी। इसका कारण फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन है, जो पिछले नौ महीनों से चल रहा है, क्योंकि इसमें कई एक्शन सीक्वेंस हैं। जल्द ही इसकी रिलीज तारीख की घोषणा की जाएगी।
कब रिलीज होगी बॉर्डर 2
सनी देओल की मोस्ट अवेडेट मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें बॉर्डर 2 का नाम शामिल है। इस फिल्म को अगले साल 23 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। सनी के अलावा इस फिल्म में अभिनेता वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोझांस अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
