Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'Border 2' से थिएटर में दहाड़ेंगे सनी पाजी, धमाकेदार क्लाईमैक्स दोबारा से होगा शूट!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    सनी देओल (Sunny Deol) एक बार फिर से पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। सनी पाजी इस बार 'बॉर्डर 2' (Border 2) के जरिए पाकिस्तान को मजा चखाते हुए दिखेंगे। 'गदर 2' के बाद अब सनी देओल बॉर्डर पर गदर मचाएंगे और इसके लिए मेकर्स ने एक ऐसी प्लानिंग की है, जिसे जानने के बाद फैंस का सीना भी चौड़ा हो जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बड़े स्कैल पर शूट होगा 'बॉर्डर 2' का क्लाईमैक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) एक बार फिर से पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं। सनी पाजी इस बार 'बॉर्डर 2' (Border 2) के जरिए पाकिस्तान को मजा चखाते हुए दिखेंगे। 'गदर 2' के बाद अब सनी देओल बॉर्डर पर गदर मचाएंगे और इसके लिए मेकर्स ने एक ऐसी प्लानिंग की है, जिसे जानने के बाद फैंस का सीना भी चौड़ा हो जाएगा। अब क्या है वो तैयारी, आइए आपको बताते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोबारा से री-शूट होगा फिल्म का क्लाईमैक्स सीन
    दरअसल बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल पहले ही शूटिंग कर चुके हैं लेकिन मेकर्स को लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इसलिए मेकर्स ने फैसला किया है कि अब इसके क्लाईमैक्स को दोबारा से शूट किया जाएगा और फिल्म के क्लाईमैक्स को दोबारा से शूट करने के लिए सनी पाजी आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की टीम के प्रयासों के चलते ये सुनिश्चित किया गया है कि इसके क्लाईमैक्स को दोबारा से शूट किया जाना चाहिए।

    फिल्म में 1997 की बॉर्डर की उसी छवि को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कुछ कमी ना हो, इसलिए मेकर्स और मेहनत कर रहे हैं। फिल्म के क्लाईमैक्स दोबारा से दिसंबर 2025 में शूट किया जाएगा। फिल्म की टीम को लगा है कि जो एक्शन सीन्स क्लाईमैक्स में रखे गए हैं, वो इमोशनल के साथ-साथ पावरपैक्ड हों और इन्हें बड़े स्कैल पर शूट किया जाना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Gabru के बाद चार दिनों के भीतर Sunny Deol ने अनाउंस की अगली फिल्म, दमदार किरदार में आएंगे नजर

    वहीं ये भी बताया गया है कि जो सीन पहले शूट किए गए थे, उनका पहले रिव्यू किया गया था। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि दोबारा से फिल्म के इन सीन्स को री-शूट किया जाना चाहिए। मेकर्स को लगा कि वॉर पर बेस्ड इस ड्रामा के आखिरी सीन में और भी जोरदार एक्शन सीन्स की जरूरत है। इसके साथ ही अगरे मॉर्डन ऑडिएंस को लुभाना है, तो इसमें थोड़े बदलाव आज के हिसाब से भी करने होंगे। इमोशनल तौर पर इसे और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि इमोशन्स और एक्शन सीन्स बरकरार रहें।

    फिलहाल सनी देओल अपनी बाकी फिल्मों में बिजी चल रहे हैं, लेकिन मेकर्स ने सनी से बात की है और दिसंबर महीने में इसका शूट रखा गया है। आपको बता दें कि, कुछ दिन पहले ही फिल्म से वरुण धवन का लुक सामने आया था। साल 1997 में आई जेपी दत्ता की बॉर्डर का ये सीक्वल है और इस बार बॉर्डर 2 में सनी और वरुण के अलावा दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे।

    यह भी पढ़ें- 28 साल बाद फिर रोएगा पाकिस्तान, बॉर्डर पर दहाड़ते दिखे वरुण धवन...सनी पाजी भी होंगे साथ

     