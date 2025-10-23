Gabru के बाद चार दिनों के भीतर Sunny Deol ने अनाउंस की अगली फिल्म, दमदार किरदार में आएंगे नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गदर 2 के बाद से सनी देओल के खाते में कई सारी फिल्में हैं। हाल ही में अपने जन्मदिन पर एक्टर ने अपनी अगली मूवी गबरू की अनाउंसमेंट की थी। इसी के साथ एक्टर ने अपनी अगली एक्शन ड्रामा फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी थी।

सनी देओल ने जारी किया फर्स्ट लुक पोस्टर अब ठीक चार दिन बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म की घोषणा से फैंस को एक और सरप्राइज दिया। सनी देओल अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं नाम है 'इक्का'। निर्माताओं ने फिल्म का दमदार फर्स्ट-लुक मोशन पोस्टर जारी किया, जिसने फैंस के उत्साह को और भी गाढ़ा कर दिया है।