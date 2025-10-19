दीवाली पर Sunny Deol का धमाका, जन्मदिन पर कर दिया नई फिल्म का एलान, कब होगी रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Sunny Deol Birthday: सनी देओल हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेता में से एक हैं। फिल्म गदर 2 की बंपर सफलता के बाद से उनके करियर में काफी बदलाव आया है और उनके पास कई फिल्में की भरमार हो गई है। इस साल फिल्म जाट से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली सनी पाजी आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उन्होंने अपने फैंस को सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर नई फिल्म को अनाउंस किया है। इस मूवी का मोशन पोस्टर अभिनेता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, साथ ही इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया है।

क्या है सनी देओल की नई मूवी का नाम? इस बार दीवाली का फेस्टिव सीजन और सनी देओल का जन्मदिन एक साथ पड़ा है। 19 अक्टूबर को वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस आधार पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक्टर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपकमिंग नई फिल्म गबरू का एलान किया है। इस मूवी का मोशन पोस्टर भी इस ट्वीट में मौजूद है, जिनमें सनी देओल का डैशिंग अंदाज साफ नजर आ रहा है।