फिल्म अभिनेता सनी देओल खुद कार चलाकर पहुंचे अटारी बॉर्डर, बेटे और बहू के साथ देखी रिट्रीट सेरेमनी
अभिनेता सनी देओल ने अटारी सीमा पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और बेटे-बहू के साथ रिट्रीट सेरेमनी देखी। उन्होंने सैनिकों के समर्पण को सराहा। देओल इन दिनों 'लाहौर 1947' फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अभिनेता सनी देओल शनिवार को अटारी सीमा पर पहुंचे। उन्होंने पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की और फिर अपने बेटे करण देओल एवं बहू दृशा देओल के साथ रिट्रीट सेरेमनी देखी। सनी खुद कार चलाकर अटारी बार्डर तक पहुंचे थे।
सनी ने कहा कि हमारे सैनिक सीमा की रक्षा समर्पण भाव से करते हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व है। दरअसल सनी देओल ने 13 अक्टूबर को श्री हरिमंदिर साहिब में भी माथा टेका था। इन दिनों वह अपने बेटे के साथ फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग कर रहे हैं।
यह फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में प्रीति जिंटा के साथ अभिमन्यु सिंह भी काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग खासा, अटारी रेलवे स्टेशन पर खालसा कालेज में की गई है।
