फिल्म अभिनेता सनी देओल खुद कार चलाकर पहुंचे अटारी बॉर्डर, बेटे और बहू के साथ देखी रिट्रीट सेरेमनी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अभिनेता सनी देओल शनिवार को अटारी सीमा पर पहुंचे। उन्होंने पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की और फिर अपने बेटे करण देओल एवं बहू दृशा देओल के साथ रिट्रीट सेरेमनी देखी। सनी खुद कार चलाकर अटारी बार्डर तक पहुंचे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सनी ने कहा कि हमारे सैनिक सीमा की रक्षा समर्पण भाव से करते हैं। यह हर भारतीय के लिए गर्व है। दरअसल सनी देओल ने 13 अक्टूबर को श्री हरिमंदिर साहिब में भी माथा टेका था। इन दिनों वह अपने बेटे के साथ फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग कर रहे हैं।