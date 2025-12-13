Border का वो सीन जिसके लिए Sunny Deol की आंखों में आए गए थे आंसू, फिल्म से कर दिया गया था डिलीट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद सनी देओल अपनी अगली अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज के इंतजार में हैं। फिल्म बॉर्डर 2 साल 1997 में इसी नाम से आई मूवी का सीक्वल है। इसका टीजर विजय दिवस के मौके पर 16 दिसंबर को रिलीज होगा। मेकर्स ने हाल ही मे एक नए पोस्टर के जरिए इसकी जानकारी दी थी।

सीन को कर दिया गया था डिलीट इस बीच सनी देओल का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फिल्म के उस सीन के बारे में बात की थी जिसके दौरान वो रो पड़े थे। लेकिन वह सीन 'बॉर्डर' में शामिल नहीं हो सका था। उसे डिलीट कर दिया गया था। रणवीर इलाहबादिया को दिए इंटरव्यू में सनी देओल ने बताया कि मूवी में एक बहुत इमोशनल सीन था जिसे फाइनल कट में शामिल नहीं किया जा सका।

सनी ने खुद की थी इस पर बात इसके बारे में बात करते हुए सनी देओल ने कहा, वो बहुत प्यारा सीन था। जेपी जी के डैडी ने लिखा था। मुझे उसके डायलॉग याद नहीं हैं, पर इतना मालूम है कि पिक्चर में आखिर में मैं जब मंदिर के पास जाता हूं, वहां पर लाइट जल रही है। पीछे मुड़कर देखता हूं तो जो बंकर सा टूटा हुआ था, वहां पर आग जल रही है, तो वहां जाकर देखता हूं कि जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, सब वहां बैठे हैं। मैं उन सभी से बात करता हूं। मैं कहता हूं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे घर की छत बनवा दूंगा। तू भी फिक्र ना कर तेरी मां से मिलूंगा...तो मैं ये सब उन्हें बता रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब वहीं मौजूद हैं।'