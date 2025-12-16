Border 2 Teaser: धर्मेंद्र को याद कर नहीं थमे सनी देओल के आंसू, पापा के निधन के बाद पहली बार पब्लिकली दिखे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आवाज कहां तक जानी चाहिए...लाहौर तक। बॉर्डर 2 के टीजर (Border 2 Teaser) में यही दहाड़ लगाई है सनी देओल ने। आखिरकार बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म के टीजर में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आए हैं। टीजर में चारों एक्टर्स का जबरदस्त अंदाज दिख रहा है। हाल ही में मुंबई में फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है लेकिन टीजर लॉन्च पर सबकी निगाहें सनी देओल पर ही टिकी थीं, क्योंकि सनी देओल (Sunny Deol) पापा धर्मेंद्र (Dharmendra Death) के निधन के बाद पहली बार ऐसे किसी पब्लिक इवेंट में दिखे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नम हुईं सनी देओल की आंखें मुंबई में फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ तो फिल्म की पूरी टीम यहां नजर आई। टीजर लॉन्च पर धूमधाम से सभी का स्वागत किया गया। वहीं बॉर्डर की थीम पर लॉन्च इवेंट रखा गया था। सनी-वरुण के साथ अहान शेट्टी यहां पहुंचे और सभी ने उस सीन को रीक्रिएट किया, जिसमें सनी देओल दहाड़ लगाते दिख रहे हैं। हालांकि इवेंट में सनी देओल की आंखें नम हो गईं।

An Emotional Sunny Paaji At Border 2 Teaser Launch…….



He Came Specially For His Fans Despite His Pain Of Dharmendra Ji’s Big Loss🙏🏻



Respect & Love For Sunny Deol 🎖️ pic.twitter.com/RSZDRVfq0I — Bollywood Legacy Channel (@LegacyChannel_) December 16, 2025 दरअसल सनी देओल यहां अपने पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल (Sunny Deol Cry) हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सनी देओल पापा धर्मेंद्र को याद कर आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि ये लम्हा वहां मौजूद सभी लोगों को इमोशनल कर गया। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हुआ था।