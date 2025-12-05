Language
    Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Trailer: क्या होगा जब 62 साल का दूल्हा 52 की महिमा के साथ मंडप में सुनेगा वचन?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) और महिमा चौधरी अभिनीत फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' (Durlabh Prasad Ki Dusri Shaadi) का ट्रेलर जारी हो गय ...और पढ़ें

    Hero Image

    महिमा चौधरी ने संजय मिश्रा से की शादी (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) और महिमा चौधरी (Mahima Chaudhary) स्टारर फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म बनारसी ह्यूमर, इमोशनल ड्रामा से भरी हुई एक सॉफ्ट लव स्टोरी है जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। फिल्म में दुर्लभ प्रसाद यानी संजय मिश्रा के परिवार की कहानी दिखाई गई है जोकि इस उम्र में अपने लिए दूसरे बीवी ढूंढ़ रहा है।

    मजेदार ट्रेलर के साथ शुरू हुआ ट्रेलर

    ट्रेलर की शुरुआत होती है संजय मिश्रा के साथ जहां वो बनारस की घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज में एंट्री करते हैं। एक महिला उनसे कहती है- 'तीन तीन साढ़ घर में बैठे हैं और एक गैया नहीं ला सकते।' इस पर संजय फटाक से जवाब देते हैं - 'अब हम ले आएं गैया' यहां बात हो रही है दुर्लभ प्रसाद के बेटे की शादी की जिसकी अब उम्र हो चुकी है लेकिन इस परिवार में कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता है, क्यों ये आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा।

    कोई क्यों नहीं देना चाहती अपनी बेटी?

    ट्रेलर की लाइन,"हमारा मुरली बड़ा हो गया, उसका ब्याह करा दो। औरत के बिना घर सिर्फ ईंट-पत्थर का मकान।" एक ऐसे पहलू को उजागर कर रहा है जहां ये कहा जाता है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है क्योंकि वो परिवार को चलाने में मदद करती है। दुल्हन ढूंढ़ना इनके लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहता जहां कोई औरत न हो। इसके बाद कई मजेदार और भावुक पल आते हैं जब संजय मिश्रा, अपने अति-उत्साही बहनोई के मार्गदर्शन में अपनी दूसरी शादी की तैयारी करते हैं। वहीं जब पंडित को पता चलता है कि दूल्हा 55 से ऊपर है तो वो कहते हैं कि उनकी शादी करना बेकार है उन्हें गंगा जी में धकेल दीजिए।

    कब रिलीज होगी फिल्म?

    फिल्म का निर्देशन सिद्धांत राज सिंह ने किया है। इसके अलावा एकांश बच्चन और हर्ष बच्चन निर्माता और रमित ठाकुर सह-निर्माता हैं। प्रशांत सिंह ने इसकी कहानी लिखी है। महिमा चौधरी और संजय मिश्रा के अलावा फिल्म में व्योम यादव, पल्लक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसौदिया, नवनी परिहार और श्रीकांत वर्मा शामिल हैं। फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

