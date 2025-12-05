Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Trailer: क्या होगा जब 62 साल का दूल्हा 52 की महिमा के साथ मंडप में सुनेगा वचन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) और महिमा चौधरी (Mahima Chaudhary) स्टारर फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म बनारसी ह्यूमर, इमोशनल ड्रामा से भरी हुई एक सॉफ्ट लव स्टोरी है जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आ जाएगी। फिल्म में दुर्लभ प्रसाद यानी संजय मिश्रा के परिवार की कहानी दिखाई गई है जोकि इस उम्र में अपने लिए दूसरे बीवी ढूंढ़ रहा है।

मजेदार ट्रेलर के साथ शुरू हुआ ट्रेलर ट्रेलर की शुरुआत होती है संजय मिश्रा के साथ जहां वो बनारस की घाट पर बैठकर बनारसी अंदाज में एंट्री करते हैं। एक महिला उनसे कहती है- 'तीन तीन साढ़ घर में बैठे हैं और एक गैया नहीं ला सकते।' इस पर संजय फटाक से जवाब देते हैं - 'अब हम ले आएं गैया' यहां बात हो रही है दुर्लभ प्रसाद के बेटे की शादी की जिसकी अब उम्र हो चुकी है लेकिन इस परिवार में कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता है, क्यों ये आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा।