52 साल की महिमा चौधरी ने 62 साल के दूल्हे को पहनाई वरमाला, पंडित ने पढ़े शादी के मंत्र

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धड़कन' एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) फिर से दुल्हन के अवतार में नजर आईं। उनकी शादी की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह 62 साल के दूल्हे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अक्टूबर के महीने में भी 52 साल की महिमा चौधरी अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में रही थीं। लाल जोड़े में एक्ट्रेस को देख हर कोई हैरान रह गया था और लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या महिमा ने दूसरी शादी कर ली है?

महिमा चौधरी ने 10 साल बड़े दूल्हे को पहनाई वरमाला अब एक बार फिर महिमा चौधरी दुल्हन के लिबास में अपने दूल्हेराजा के साथ दिखीं और मंडप में उन्हें वरमाला पहनाते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे के साथ वरमाला पकड़े हुए दिख रही हैं और पीछे से पंडित शादी के मंत्र पढ़ रहे हैं।