Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Teaser: हंसी का फुल डोज है संजय मिश्रा की अपकमिंग फिल्म, दूसरी बीवी बन महिमा ने लूटी महफिल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड की 90 के दशक की स्टार महिमा चौधरी और अभिनेता संजय मिश्रा एक मजेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं नाम है 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी'(Durlabh Prasad ki Dusri Shadi)। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जिसका हाल ही में टीजर लॉन्च किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या होगी फिल्म की कहानी? टीजर में मध्यम आयु वर्ग की हॉट और आकर्षक महिमा, अपने आधुनिक और आकर्षक रूप में, पारंपरिक और सीधे-साधे संजय मिश्रा से टकराती हैं, जो दोबारा शादी करने की सोच रहे हैं। टीजर की शुरुआत होती है संजय मिश्रा से जहां वो बेहद विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सुंदर, सुशील और संस्कारी पत्नी से मिला दें, लेकिन इसके उलट महिला चौधरी सिगरेट और शराब की शौकीन हैं और बाहर से बिल्कुल संस्कारी लगती हैं। अब इसमें आगे क्या होगा दोनों की मुलाकात कैसी रहेगी ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा।