Raat Akeli Hai Bansal Murders Teaser: इंस्पेक्टर बनकर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुलझाएंगे और भी बिगड़ा हुआ केस
नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर जटिल यादव के रूप में 'रात अकेली है: बंसल मर्डर्स' के साथ वापसी कर रहे हैं। इस सीरीज का टीजर जारी हो गया है, जिसमें एक परिवार के रहस्यमय हत्याकांड की जांच दिखाई गई है। नवाज के साथ चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर और अन्य कलाकार भी हैं। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर जटिल यादव के तौर पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं एक नए केस के साथ जो और भी उलझा हुआ है। 'रात अकेली है' के निर्माता अपनी मच अवेटेड अगली कड़ी के साथ आ गए हैं जिसका नाम है'रात अकेली है: बंसल मर्डर्स' (Raat Akeli Hai: Bansal Murders) इसका टीजर भी जारी कर दिया गया है।
नवाज के साथ नजर आने वाले अन्य कलाकार
नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने किरदार में काफी ज्यादा जम रहे हैं। रिलीज होते ही टीजर को प्रशंसकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। सीरीज में उनके अलावा चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, रेवती, दीप्ती नवल और संजय कपूर भी नजर आए।
टीजर की शुरुआत एक वॉइस-ओवर से होती है जो बंसल परिवार हत्याकांड की पूरी जानकारी देता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक ही रात में पूरे परिवार को मार दिया गया। मामला जटिल यादव (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) के पास पहुंचता है, जिसका बॉस रजत कपूर है और वह उस पर तुरंत जांच का दबाव बनाता है।
क्या होगी सीरीज की कहानी?
अगले सीन में एक धार्मिक समूह प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है,जिसमें दीप्ति नवल नजर आईं। उनका किरदार एक गंजी महिला का है जो उस समूह की नेता है। चित्रांगदा सिंह हत्या की रात घर में मौजूद लगती हैं, पुलिस के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बीच, संजय कपूर नवाज से 'घर के अंदर देखने' के लिए कहते हैं। नवाज़ को भी मामले की गहराई में न जाने की चेतावनी दी जाती है। राधिका इसे एक डरावना मामला बताती हैं जबकि बंसल परिवार के बाकी सदस्यों पर राज छिपाने का आरोप लगता है।
फिल्म 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अब इतनी सारी समस्याओं के बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी आरोपी को कैसे ढूंढ़कर निकालते हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।
