Raat Akeli Hai Bansal Murders Teaser: इंस्पेक्टर बनकर लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुलझाएंगे और भी बिगड़ा हुआ केस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर जटिल यादव के तौर पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं एक नए केस के साथ जो और भी उलझा हुआ है। 'रात अकेली है' के निर्माता अपनी मच अवेटेड अगली कड़ी के साथ आ गए हैं जिसका नाम है'रात अकेली है: बंसल मर्डर्स' (Raat Akeli Hai: Bansal Murders) इसका टीजर भी जारी कर दिया गया है।

नवाज के साथ नजर आने वाले अन्य कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने किरदार में काफी ज्यादा जम रहे हैं। रिलीज होते ही टीजर को प्रशंसकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। सीरीज में उनके अलावा चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, रेवती, दीप्ती नवल और संजय कपूर भी नजर आए।