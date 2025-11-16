Varanasi Teaser: युगों की गाथा...बनारस के घाट...नंदी पर सवार होकर आए महेश बाबू, इतिहास रचने को तैयार राजमौली
First Glimpse of Varanasi Movie: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर मूवी वाराणसी का पहला लुक जारी हो गया है। अब फिल्म का एक दमदार टीजर शेयर किया गया है। साढ़े तीन मिनट का एक-एक सीन हैरान करने वाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एसएस राजामौली भले ही फिल्में बनाने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जब भी बड़े पर्दे पर कुछ लाते हैं तो हर किसी की निगाहें टिक जाती हैं। बाहुबली और आरआरआर के बाद अब वह एक मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी वाराणसी (Varanasi) लेकर आ रहे हैं जो दर्शकों को एक पौराणिक यात्रा पर ले जाएगी।
एसएस राजामौली अपनी एसएसएमबी 29 की लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। 15 नवंबर को एक इवेंट में उन्होंने इस फिल्म का टाइटल रिवील किया। फिल्म की कहानी का आधार टाइटल है जिसका नाम वाराणसी रखा गया है। प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू का फर्स्ट लुक रिवील होने के बाद अब मेकर्स ने साढ़े तीन मिनट का एक धमाकेदार टीजर शेयर किया है जो आपको पौराणिक दुनिया की सैर कराने के लिए काफी है।
वाराणसी का टीजर हुआ रिलीज
3 मिनट 40 सेकंड के टीजर की शुरुआत मंदिर में बजने वाली घंटियों की आवाज से होती है। उसके बाद वाराणसी के घाट के दर्शन होते हैं और फिर दिखाया जाता है अंटार्कटिका का रोस आईस शेल्फ। इसके बाद कैमरा अफ्रीका और उग्रभट्टी केव की ओर घूमता है जिसके दृश्य आपको दंग कर देंगे।
वाराणसी के टीजर के एक सीन में भगवान हनुमान की भी झलक दिखाई गई है। एक झलक देख लोग मान रहे हैं कि वह भगवाम राम की झलक है। आखिर में महेश बाबू दिख रहे हैं जो रूद्र के अवतार में नंदी पर सवार हैं। उनका लुक देखने लायक है। महेश ने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया है। प्रियंका ने टीजर शेयर करते हुए कहा कि यह तो सिर्फ झलक है, अभी और कुछ बाकी है।
कब रिलीज होगी वाराणसी मूवी?
यूं तो महेश बाबू वाराणसी में रूद्र की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वह कुछ सीक्वेंस में भगवान राम की भूमिका में भी दिखेंगे। इस फिल्म के टीजर ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। हर कोई इसे नेक्स्ट लेवल का बता रहा है। 2027 में फिल्म रिलीज होगी और महेश बाबू के अलावा लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी होंगे। उम्मीद है कि इस बार भी राजामौली सिनेमाघरों में धूम मचा देंगे।
