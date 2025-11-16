Varanasi Teaser: युगों की गाथा...बनारस के घाट...नंदी पर सवार होकर आए महेश बाबू, इतिहास रचने को तैयार राजमौली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एसएस राजामौली भले ही फिल्में बनाने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जब भी बड़े पर्दे पर कुछ लाते हैं तो हर किसी की निगाहें टिक जाती हैं। बाहुबली और आरआरआर के बाद अब वह एक मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी वाराणसी (Varanasi) लेकर आ रहे हैं जो दर्शकों को एक पौराणिक यात्रा पर ले जाएगी।

एसएस राजामौली अपनी एसएसएमबी 29 की लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। 15 नवंबर को एक इवेंट में उन्होंने इस फिल्म का टाइटल रिवील किया। फिल्म की कहानी का आधार टाइटल है जिसका नाम वाराणसी रखा गया है। प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू का फर्स्ट लुक रिवील होने के बाद अब मेकर्स ने साढ़े तीन मिनट का एक धमाकेदार टीजर शेयर किया है जो आपको पौराणिक दुनिया की सैर कराने के लिए काफी है।