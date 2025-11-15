Language
    Varanasi Event: अप्सरा आली...Priyanka Chopra को देख थम जाएंगी सांसे, साउथ में छाईं देसी गर्ल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    Globetrotter Event: राजामौली-महेशबाबू-प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म का टाइटल आज रिवील हो गया है, इसका नाम वाराणसी है। फिल्म के टाइटल, महेशबाबू के फर्स्ट लुक और फिल्म की पहली झलक के लिए हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में ग्रैंड इवेंट रखा गया है जहां प्रियंका चोपड़ा एकदम ने एकदम अप्सरा की तरह एंट्री ली।

    व्हाईट साड़ी में प्रियंका चोपड़ा ने अप्सरा की तरह ली एंट्री

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहती हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ! हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित मोस्ट अवेटेड ग्लोबट्रॉटर इवेंट (Globetrotter Event) में आज रात उनके लुक का बेसब्री से इंतजार था। वह अपने को-स्टार्स महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और निर्देशक एसएस राजामौली के साथ इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस इवेंट में पीसी ने अपने शानदार पारंपरिक लुक से फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक्ट्रेस की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

    अप्सरा की तरह लगीं प्रियंका

    प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद में ग्लोबट्रॉटर इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में एकदम अप्सरा की तरह एंट्री की। वह एक खूबसूरत व्हाईट लहंगा साड़ी में नजर आईं। जिसमें वे राजकुमारी जैसी लग रही थीं। उन्होंने अपने पारंपरिक लुक को एक खूबसूरत नेकलेस, मैचिंग मांग टीका, ब्रेसलेट और साड़ी के ऊपर एक कमर बेल्ट के साथ पूरा किया, जिससे उनके पहनावे को एक स्ट्रक्चर्ड लुक मिला।

    यह भी पढ़ें- Globetrotter: राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का कमबैक, बोलीं- 'नया दौर शुरू होगा'

    फिल्म में मंदाकिनी बनी प्रियंका

    वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उन्होंने फैंस का गर्मजोशी से 'नमस्ते' कहकर अभिवादन किया। अपनी शानदार मुस्कान के साथ उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अपने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्हें महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनकी बेटी सितारा से भी बात करते देखा गया।प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं। 

     

     
     
     
    इवेंट में रिवील हुआ महेशबाबू का लुक

    इस बीच मेकर्स ने आखिरकार एसएस राजामौली की फिल्म का टाइटल जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि इसका आधिकारिक टाइटल 'वाराणसी' है, और इस कार्यक्रम में महेश बाबू के किरदार का पहला लुक भी शेयर किया। फिल्म के ऑफिशियल टाइटल और पहले लुक की घोषणा के लिए रामोजी फिल्म सिटी में एक विशाल स्क्रीन लगाई गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में महेश बाबू का पहला लुक विशाल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दमदार टीजर में उन्हें खून से लथपथ त्रिशूल पकड़े और बैल की सवारी करते हुए दिखाया गया है। 

    यह भी पढ़ें- Globetrotter Event: फाइनली! सामने आया महेशबाबू की फिल्म का टाइटल, 'नंदी' पर सवार होकर आए सुपरस्टार