Varanasi Event: अप्सरा आली...Priyanka Chopra को देख थम जाएंगी सांसे, साउथ में छाईं देसी गर्ल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहती हैं और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ! हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित मोस्ट अवेटेड ग्लोबट्रॉटर इवेंट (Globetrotter Event) में आज रात उनके लुक का बेसब्री से इंतजार था। वह अपने को-स्टार्स महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और निर्देशक एसएस राजामौली के साथ इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस इवेंट में पीसी ने अपने शानदार पारंपरिक लुक से फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया और एक्ट्रेस की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अप्सरा की तरह लगीं प्रियंका प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद में ग्लोबट्रॉटर इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में एकदम अप्सरा की तरह एंट्री की। वह एक खूबसूरत व्हाईट लहंगा साड़ी में नजर आईं। जिसमें वे राजकुमारी जैसी लग रही थीं। उन्होंने अपने पारंपरिक लुक को एक खूबसूरत नेकलेस, मैचिंग मांग टीका, ब्रेसलेट और साड़ी के ऊपर एक कमर बेल्ट के साथ पूरा किया, जिससे उनके पहनावे को एक स्ट्रक्चर्ड लुक मिला।