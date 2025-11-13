Globetrotter: पीली साड़ी, हाथ में बंदूक और धांय-धांय, राजामौली की मंदाकिनी बन छाईं प्रियंका चोपड़ा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में कमबैक करती हुईं नजर आएंगी। साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर एस एस राजामौली और एक्टर महेश बाबू की अपकमिंग मूवी ग्लोबट्रोटर को लेकर प्रियंका का नाम बीते दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है।

अब ग्लोबट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एक्ट्रेस एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं। आलम ये है कि एस एस राजामौली की फिल्म से प्रियंका का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।