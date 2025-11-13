Globetrotter: पीली साड़ी, हाथ में बंदूक और धांय-धांय, राजामौली की मंदाकिनी बन छाईं प्रियंका चोपड़ा
Globetrotter Priyanka Chopra Look: अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा जगत में वापसी करने जा रही हैं। इस बीच साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और निर्देशक एस एस राजामौली की अपकमिंग मूवी ग्लोबट्रोटर से प्रियंका का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में कमबैक करती हुईं नजर आएंगी। साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर एस एस राजामौली और एक्टर महेश बाबू की अपकमिंग मूवी ग्लोबट्रोटर को लेकर प्रियंका का नाम बीते दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब ग्लोबट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एक्ट्रेस एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं। आलम ये है कि एस एस राजामौली की फिल्म से प्रियंका का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
ग्लोबट्रोटर से प्रियंका की पहली झलक आई सामने
बहुत लंबे अरसे से प्रियंका चोपड़ा किसी भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मूवी में नजर नहीं आई हैं। अब वह निर्देशक एस एस राजामौली की ग्लोबट्रोटर के जरिए वापसी करती हुई नजर आ रही हैं। बुधवार को प्रियंका ने अपनी इस अपकमिंग मूवी से फर्स्ट लुक पोस्टर को ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वह पीली साड़ी और हाथ में बंदूक लिए धांसू अवतार में नजर आ रही हैं।
इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है- ''वह दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं गुना... मिलिए मंदाकिनी से और नमस्ते कहिए।'' यानी फिल्म ग्लोबट्रोटर में प्रियंका चोपड़ा के किरदार का नाम मंदाकिनी होने वाला है और वह काफी खतरनाक भी रहेगा।
She’s more than what meets the eye… say hello to Mandakini. #GlobeTrotter@ssrajamouli @urstrulyMahesh @mmkeeravaani @SriDurgaArts @SBbySSK @PrithviOfficial pic.twitter.com/3KqKnb2D5h— PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025
ग्लोबट्रोटर से प्रियंका के इस फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है और हर कोई महेश बाबू की इस अपकमिंग मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगा है। मालूम हो कि इससे पहले ग्लोबट्रोटर ने साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमार का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है।
कब रिलीज होगी ग्लोबट्रोटर
15 नवंबर को ग्लोबट्रोटर के डायरेक्टर एस एस राजामौली की तरफ से हैदराबाद में एक मेगा इवेंट रखा गया है, जिसमें महेश बाबू स्टारर इस मूवी से जुड़े जरूर अपडेट्स भी मिलेंगे। गौर किया जाए ग्लोबट्रोटर की रिलीज डेट की तरफ तो माना जा रहा है कि अगले साल ये मूवी दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है।
