    Globetrotter: पीली साड़ी, हाथ में बंदूक और धांय-धांय, राजामौली की मंदाकिनी बन छाईं प्रियंका चोपड़ा

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:39 AM (IST)

    Globetrotter Priyanka Chopra Look: अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा जगत में वापसी करने जा रही हैं। इस बीच साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और निर्देशक एस एस राजामौली की अपकमिंग मूवी ग्लोबट्रोटर से प्रियंका का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। 

    ग्लोबट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का लुक (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने वालीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में कमबैक करती हुईं नजर आएंगी। साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर एस एस राजामौली और एक्टर महेश बाबू की अपकमिंग मूवी ग्लोबट्रोटर को लेकर प्रियंका का नाम बीते दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब ग्लोबट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एक्ट्रेस एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं। आलम ये है कि एस एस राजामौली की फिल्म से प्रियंका का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 

    ग्लोबट्रोटर से प्रियंका की पहली झलक आई सामने

    बहुत लंबे अरसे से प्रियंका चोपड़ा किसी भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मूवी में नजर नहीं आई हैं। अब वह निर्देशक एस एस राजामौली की ग्लोबट्रोटर के जरिए वापसी करती हुई नजर आ रही हैं। बुधवार को प्रियंका ने अपनी इस अपकमिंग मूवी से फर्स्ट लुक पोस्टर को ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वह पीली साड़ी और हाथ में बंदूक लिए धांसू अवतार में नजर आ रही हैं।

    PriyankaChopraGlobetrotter

    इस पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है- ''वह दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं गुना... मिलिए मंदाकिनी से और नमस्ते कहिए।'' यानी फिल्म ग्लोबट्रोटर में प्रियंका चोपड़ा के किरदार का नाम मंदाकिनी होने वाला है और वह काफी खतरनाक भी रहेगा। 

    ग्लोबट्रोटर से प्रियंका के इस फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है और हर कोई महेश बाबू की इस अपकमिंग मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगा है। मालूम हो कि इससे पहले ग्लोबट्रोटर ने साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमार का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है। 

    कब रिलीज होगी ग्लोबट्रोटर

    15 नवंबर को ग्लोबट्रोटर के डायरेक्टर एस एस राजामौली की तरफ से हैदराबाद में एक मेगा इवेंट रखा गया है, जिसमें महेश बाबू स्टारर इस मूवी से जुड़े जरूर अपडेट्स भी मिलेंगे। गौर किया जाए ग्लोबट्रोटर की रिलीज डेट की तरफ तो माना जा रहा है कि अगले साल ये मूवी दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। 

