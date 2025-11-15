Language
    Globetrotter Event: फाइनली! सामने आया महेशबाबू की फिल्म का टाइटल, 'नंदी' पर सवार होकर आए सुपरस्टार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:21 PM (IST)

    Globetrotter Event: आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका राजामौली, महेशबाबू और प्रियंका चोपड़ा के फैंस इंतजार कर रहे थे। आइए जानते हैं क्या है राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम और कैसा है फिल्म का फर्स्ट लुक?

    Globetrotter Event में SSMB29 टाइटल से उठा पर्दा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजामौली और महेशबाबू की अपकमिंग फिल्म SSMB29 की पहली झलक और टाइटल के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उनका इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि इसका टाइटल और महेशबाबू का फर्स्ट लुक सामने आ गया है।

    क्या है फिल्म का टाइटल

    लंबे समय से इस बात को लेकर काफी असमंजस था कि आखिरकार इस फिल्म का टाइटल क्या है। तो अब मेकर्स ने इसके ग्रैंड इवेंट में इससे पर्दा उठा दिया है। एसएस राजामौली की महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म का नाम 'वाराणसी' है।

    कैसा है महेशबाबू का फर्स्ट लुक

    रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम के साक्षी बने फैंस ने ऑनलाइन महेश बाबू की त्रिशूल पकड़े और बैल की सवारी करते हुए पहली झलक साझा की। महेशबाबू का यह लुक फैंस को काफी पसंद आया है और यह ऑनलाइन काफी ट्रेंड भी कर रहा है। रामोजी फिल्म सिटी में 130 फीट ऊंचे विशाल कट-आउट पर 'वाराणसी' की पहली झलक दिखाई गई तो महेश बाबू के फैंस खुशी से झूम उठे।

     

    श्रुति हासन ने किया परफॉर्म

    श्रुति हासन ने 'वाराणसी' के टाइटल ट्रैक पर अपनी परफॉर्मेंस से मंच पर धूम मचा दी। कोरियोग्राफर सैंडी भी उनके साथ मंच पर शामिल हुए और दोनों ने मिलकर अपनी दमदार प्रस्तुति से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

    शाम का सबसे खास आकर्षण तीन मिनट का एक शानदार टीजर होगा, जिसमें सुपरस्टार महेश बाबू के किरदार की पहली झलक दिखाई जाएगी। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है।

