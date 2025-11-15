Globetrotter Event: फाइनली! सामने आया महेशबाबू की फिल्म का टाइटल, 'नंदी' पर सवार होकर आए सुपरस्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजामौली और महेशबाबू की अपकमिंग फिल्म SSMB29 की पहली झलक और टाइटल के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार उनका इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि इसका टाइटल और महेशबाबू का फर्स्ट लुक सामने आ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है फिल्म का टाइटल लंबे समय से इस बात को लेकर काफी असमंजस था कि आखिरकार इस फिल्म का टाइटल क्या है। तो अब मेकर्स ने इसके ग्रैंड इवेंट में इससे पर्दा उठा दिया है। एसएस राजामौली की महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म का नाम 'वाराणसी' है।