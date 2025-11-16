'सब बेकार हो गया...' इवेंट से पहले लीक हुआ Varanasi का टीजर, एसएस राजामौली ने जताई नाराजगी
Varanasi Teaser: एसएस राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का पोस्टर और टाइटल जारी किया, लेकिन तकनीकी परीक्षण के दौरान इसका टीजर गलती से लीक हो गया। राजामौली ने इस पर निराशा व्यक्त की, बताया कि इसे ड्रोन से अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया था। इस लीक से उनकी एक साल की कड़ी मेहनत प्रभावित हुई।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी (Varanasi) का पोस्टर और टाइटल रिलीज किया। लेकिन इवेंट के दौरान गलती से इसका टीजर भी रिलीज हो गया जिसपर एसएस राजामौली ने अपनी निराशा व्यक्त की है। यह घटना हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में टेक्निकल टेस्टिंग के दौरान घटी, जहां टीम शनिवार, 15 नवंबर को होने वाली एक इवेंट की तैयारी कर रही थी।
राजामौली ने कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को संबोधित किया और खुलासा किया कि टीजर को ड्रोन का उपयोग करके अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया था, जब क्रू एक बड़े एलईडी सेटअप पर सीन्स को टेस्ट कर रहा था।
पहले से किया गया था सारा सेटअप
उन्होंने कहा,"हमने सबकुछ प्लान कर रखा था। ऑडियंस को फील देने के लिए प्रॉपर तरीके से विशाल एलईडी स्क्रीन और बेहतरीन एलईडी पैनल लागाए गए। इसे चलाने के लिए हमें 45 से ज्यादा जनरेटरों की जरूरत पड़ी। परीक्षण के दौरान, किसी ने ड्रोन से फुटेज लेना शुरू कर दिया और हमारे कंटेंट को सोशल मीडिया पर ऐसे अपलोड कर दिया जैसे वह नेटफ्लिक्स से हो।" फिल्म निर्माता ने आगे कहा कि लीक हुई क्लिप एक साल की कड़ी मेहनत का प्रतीक है, जिसमें हजारों घंटे की मेहनत और फाइनल इनवेस्टमेंट शामिल था। उन्होंने स्वीकार किया, "हम अपने वीडियो का ठीक से टेस्ट भी नहीं कर पाए। अब हमें डर है कि ये और लीक हो सकता है।"
हालांकि इतनी सब दिक्कतों के बावजूद हैदराबाद में ग्रैंड इवेंट में इसकी पोस्टर रिलीज किया गया। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा भी नजर आईं। प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी का कैरेक्टर निभाती नजर आएंगी जबकि महेश बाबू के कैरेक्टर का नाम रुद्र है।
उनके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, नम्रता शिरोडकर और सितारा घट्टामनेनी भी इस इवेंट में मौजूद थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रुति हासन ने एमएम कीरवानी द्वारा रचित फिल्म के अपने हाल ही में रिलीज हुए सिंगल से एक गाने पर लाइव परफॉर्म किया।
