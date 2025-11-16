'सब बेकार हो गया...' इवेंट से पहले लीक हुआ Varanasi का टीजर, एसएस राजामौली ने जताई नाराजगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म वाराणसी (Varanasi) का पोस्टर और टाइटल रिलीज किया। लेकिन इवेंट के दौरान गलती से इसका टीजर भी रिलीज हो गया जिसपर एसएस राजामौली ने अपनी निराशा व्यक्त की है। यह घटना हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में टेक्निकल टेस्टिंग के दौरान घटी, जहां टीम शनिवार, 15 नवंबर को होने वाली एक इवेंट की तैयारी कर रही थी।

राजामौली ने कार्यक्रम के दौरान इस मुद्दे को संबोधित किया और खुलासा किया कि टीजर को ड्रोन का उपयोग करके अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया था, जब क्रू एक बड़े एलईडी सेटअप पर सीन्स को टेस्ट कर रहा था।