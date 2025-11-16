Varanasi: राजामौली का सरप्राइज निकला शानदार, 'वाराणसी' से Mahesh Babu का धांसू लुक आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के दमदार अभिनेता महेश बाबू (Mahesh Babu) लंबे से स्क्रीन से दूरी बनाए हुए हैं। आखिरी बार वह फिल्म गुंटूर कारम में नजर आए थे, जिसे बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। मौजूदा समय में महेश का नाम दिग्गज फिल्ममेकर एस एस राजामौली (SS Rajamouli) की अपकमिंग मूवी को लेकर चर्चा में बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार देर रात मेकर्स की तरफ से महेश बाबू की आने वाले तेलुगु फिल्म वाराणसी (Varanasi) के टाइटल से पर्दा उठ गया है। साथ ही मूव से महेश का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आया है, जो काफी धांसू नजर आ रहा है।

वाराणसी से महेश बाबू को फर्स्ट लुक 15 नवंबर को दिन महेश बाबू और एस एस राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी का अनाउंसमेंट डे रहा। दरअसल शनिवार को हैदराबाद में इस मूवी के टीजर, टाइटल और पोस्टर लॉन्च के लिए एक खास इवेंट का आयोजन किया गया। जिसमें मूवी की स्टार कास्ट के साथ-साथ मेकर्स भी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर इसकी जमकर प्रशंसा की जा रही है। उम्मीद है कि एस एस राजमौली की बाकी मूवी की तरह महेश बाबू स्टारर वाराणसी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती हुई नजर आएग। बता दें कि इस मूवी में महेश के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन अहम भूमिकाओं में मौजूद हैं।