TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: धुरंधर के आगे औंधे मुंह गिरी कार्तिक-अनन्या की फिल्म, पहले दिन ही निकला दम!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि साल के जाते जाते एक ऐसी फिल्म आ ही गई, जिसे ट्रोलिंग के साथ-साथ दर्शकों ने भी नकार ही दिया है। अब ये सारी चीजें हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कार्तिक-आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) की। अब फिल्म के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है।

धुरंधर के आगे नहीं टिक पाई फिल्म दरअसल एक तरफ जहां हर तरफ धुरंधर (Dhurandhar) की आंधी चल रही है। इसी बीच में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये फिल्म आई है। फिल्म को लेकर पहले ही कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब फिल्म के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection day 1) ज्यादा नहीं हुआ है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 5.5 करोड़ की कमाई की है। फिल्म के महज 51 हजार टिकट्स ही बिक पाए, ऐसे में फिल्म की कमाई पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि फिल्म की कमाई 6-7 करोड़ के पार ही जा पाएगी, फिल्म 10 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाएगी। हालांकि ये आंकड़े रात तक बदल सकते हैं।