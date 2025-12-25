Language
    TMMTMTTM Box Office Collection Day 1: धुरंधर के आगे औंधे मुंह गिरी कार्तिक-अनन्या की फिल्म, पहले दिन ही निकला दम!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    पहले दिन कार्तिक-अनन्या की फिल्म ने की महज इतनी कमाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि साल के जाते जाते एक ऐसी फिल्म आ ही गई, जिसे ट्रोलिंग के साथ-साथ दर्शकों ने भी नकार ही दिया है। अब ये सारी चीजें हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कार्तिक-आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) की। अब फिल्म के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है।

    धुरंधर के आगे नहीं टिक पाई फिल्म

    दरअसल एक तरफ जहां हर तरफ धुरंधर (Dhurandhar) की आंधी चल रही है। इसी बीच में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये फिल्म आई है। फिल्म को लेकर पहले ही कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब फिल्म के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

    फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection day 1) ज्यादा नहीं हुआ है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 5.5 करोड़ की कमाई की है। फिल्म के महज 51 हजार टिकट्स ही बिक पाए, ऐसे में फिल्म की कमाई पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि फिल्म की कमाई 6-7 करोड़ के पार ही जा पाएगी, फिल्म 10 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाएगी। हालांकि ये आंकड़े रात तक बदल सकते हैं। 

    धुरंधर का पड़ा फिल्म पर असर

    वहीं दूसरी ओर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की मल्टीस्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धुंआदार कमाई कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका नुकसान करण जौहर की फिल्म को हुआ है।

    फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि फिल्म को छुट्टियों का थोड़ा फायदा मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर थोड़ा फायदा जरूर हो। पर इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि धुरंधर पहले ही कमाई के मामले में वर्ल्डवाइड एक हजार करोड़ क आंकड़े को छू गई है।

    आपको बता दें कि कार्तिक (Kartik Aryan) और अनन्या (Ananya Panday) की फिल्म (TMMTMTTM) लोगों को खास पसंद नहीं आई है। फिल्म को जेनजी की डीडीएलजे कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे में देखना ये है कि फिल्म आने वाले दिनों में और कितनी कमाई कर पाती है। 

