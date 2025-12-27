TMMTMTTM Worldwide Collection: Dhurandhar से आंखें भी नहीं मिला रही कार्तिक की मूवी, नहीं निकलेगा भारी-भरकम बजट!

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

'धुरंधर' के सामने इस मूवी को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। फिल्म ने इंडिया में 2 दिन में महज 12 करोड़ का कलेक्शन किया है। हालांकि, वर्ल्डवाइड इस कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म का गेम थोड़ा सा अप है। तू मेरी मैं तेरा ने दो दिनों में दुनियाभर में कितनी कमाई की है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल:

वर्ल्डवाइड 2 दिनों में इतना भरा तू मेरी मैं तेरा का खाता ये तो हम सब जानते हैं कि 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और मूवी लगातार अच्छी कमाई कर रही है। इस फिल्म के क्रेज के बीच 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को रिलीज करने का मेकर्स का फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ है, क्योंकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो रणवीर सिंह की फिल्म कार्तिक आर्यन की बैंड बजा ही रही थी, लेकिन दुनियाभर में भी 'धुरंधर', तू मेरी मैं तेरा को आगे बढ़ने नहीं दे रही है।

बजट निकालना भी हो सकता है मुश्किल तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी लोगों को सिर्फ इसकी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि मूवी के गानों की वजह से भी नहीं पसंद आ रही है। फिल्म में 2 गाने 'सात समंदर' और 'साजन जी घर आए' ऐसे हैं, जिन्हें रीमेक किया गया है। जिस तरह से रीमेक कर इन दो कल्ट गानों को रिप्रेजेंट किया गया है, उससे कार्तिक आर्यन के फैंस काफी निराश हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो, फिल्म का बजट 135 करोड़ के आसपास का है।