    TMMTMTTM Worldwide Collection: Dhurandhar से आंखें भी नहीं मिला रही कार्तिक की मूवी, नहीं निकलेगा भारी-भरकम बजट!

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Worldwide Collection: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के रोमांटिक फिल्म के लिए 'धुरंधर' से पंगा लेना बहुत ही महंगा प ...और पढ़ें

    तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी वर्ल्डवाइड कलेक्शन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' के तूफान का सामना इस वक्त कोई नहीं करना चाहता है। इक्कीस ने जहां अपने कदम पीछे लिए, तो वहीं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के साथ क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में आए।

    'धुरंधर' के सामने इस मूवी को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खानी पड़ी। फिल्म ने इंडिया में 2 दिन में महज 12 करोड़ का कलेक्शन किया है। हालांकि, वर्ल्डवाइड इस कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म का गेम थोड़ा सा अप है। तू मेरी मैं तेरा ने दो दिनों में दुनियाभर में कितनी कमाई की है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल:

    वर्ल्डवाइड 2 दिनों में इतना भरा तू मेरी मैं तेरा का खाता

    ये तो हम सब जानते हैं कि 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और मूवी लगातार अच्छी कमाई कर रही है। इस फिल्म के क्रेज के बीच 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को रिलीज करने का मेकर्स का फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ है, क्योंकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो रणवीर सिंह की फिल्म कार्तिक आर्यन की बैंड बजा ही रही थी, लेकिन दुनियाभर में भी 'धुरंधर', तू मेरी मैं तेरा को आगे बढ़ने नहीं दे रही है।

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने दो दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 17 करोड़ तक की कमाई की है, जो काफी निराशाजनक है। ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़, यानी कि गुरुवार को 1 और शुक्रवार को 1 करोड़ की कमाई की है।

    बजट निकालना भी हो सकता है मुश्किल

    तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी लोगों को सिर्फ इसकी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि मूवी के गानों की वजह से भी नहीं पसंद आ रही है। फिल्म में 2 गाने 'सात समंदर' और 'साजन जी घर आए' ऐसे हैं, जिन्हें रीमेक किया गया है। जिस तरह से रीमेक कर इन दो कल्ट गानों को रिप्रेजेंट किया गया है, उससे कार्तिक आर्यन के फैंस काफी निराश हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो, फिल्म का बजट 135 करोड़ के आसपास का है।

    जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट 90 करोड़ के आसपास है और कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे और दूसरे एक्टर्स की फीस तकरीबन 45 करोड़ के आसपास है। अगर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म वीकेंड पर रफ्तार पकड़ती है, तभी ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी।

