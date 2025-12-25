'बेटा तुमसे न हो पाएगा', सलमान खान के 90s के आइकॉनिक गाने पर थिरके Kartik Aaryan, यूजर्स ने बताया 'क्रिंज'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करण जौहर की इस रोमांटिक थ्रिलर में जब फैंस ने 'सात समंदर पार' का रीमेक सुना तो काफी गुस्सा हो गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्तिक आर्यन की फिल्म में सिर्फ ये गाना नहीं, बल्कि सलमान खान की फिल्म के आइकॉनिक गाने को भी रिक्रिएट किया गया है। उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर सलमान खान के 90 के दशक का आइकॉनिक गाना रिक्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर यूजर्स क्रिंज बता रहे हैं।

कुछ-कुछ होता है के गाने को भी किया रिक्रिएट कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सलमान खान और काजोल की फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' के गाने 'साजन जी घर आए' पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को एक फैन क्लब ने डाला है, जो एक कोलाज है, जिसमें नीचे सलमान का और ऊपर कार्तिक आर्यन का गाना बज रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "भाई के स्वैग को कोई मैच नहीं कर सकता"।