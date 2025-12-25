'बेटा तुमसे न हो पाएगा', सलमान खान के 90s के आइकॉनिक गाने पर थिरके Kartik Aaryan, यूजर्स ने बताया 'क्रिंज'
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनी कार्तिक आर्यन की फिल्म 'मैं तेरी तू मेरा, तू मेरा मैं तेरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में सात स ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करण जौहर की इस रोमांटिक थ्रिलर में जब फैंस ने 'सात समंदर पार' का रीमेक सुना तो काफी गुस्सा हो गए थे।
कार्तिक आर्यन की फिल्म में सिर्फ ये गाना नहीं, बल्कि सलमान खान की फिल्म के आइकॉनिक गाने को भी रिक्रिएट किया गया है। उनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर सलमान खान के 90 के दशक का आइकॉनिक गाना रिक्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर यूजर्स क्रिंज बता रहे हैं।
कुछ-कुछ होता है के गाने को भी किया रिक्रिएट
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सलमान खान और काजोल की फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' के गाने 'साजन जी घर आए' पर डांस कर रहे हैं। इस वीडियो को एक फैन क्लब ने डाला है, जो एक कोलाज है, जिसमें नीचे सलमान का और ऊपर कार्तिक आर्यन का गाना बज रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "भाई के स्वैग को कोई मैच नहीं कर सकता"।
कार्तिक आर्यन पर फूटा यूजर्स का गुस्सा
सलमान खान के 'साजन जी घर आए' गाने के रिक्रिएशन को देखने के बाद यूजर्स अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहे हैं और कार्तिक आर्यन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अच्छे गानों को खराब न करें। एक यूजर ने लिखा, "कार्तिक आर्यन आपसे गुजारिश है कि आइकॉनिक गानों और डांस स्टेप्स को खराब मत करो। आप सलमान खान के स्वैग और उनके व्यक्तित्व की एक परसेंट भी बराबरी नहीं कर सकते हो"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "क्या बकवास है ये इन्होने तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में साजन जी घर आए ही दोबारा बना दिया"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "बेटा तुम से न हो पायेगा, भाईजान की बात ही अलग है"। एक और यूजर ने गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, "भाई हर मूवी में रीमेक और रीमिक्स? ये मूड खराब करने वाली बात करते हो अब आप"। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मूवी को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।
