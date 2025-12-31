Language
    'पैसे लेकर लंदन...'Akshaye Khanna पर एक और आरोप, अब सेक्शन 375 के डायरेक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) पर 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) छोड़ने और फीस बढ़ाने के आरोप लगे हैं। लेखक-निर्देशक मनीष गुप्ता ने भी उन पर 'सेक्शन ...और पढ़ें

    Hero Image

    अक्षय खन्ना की फिल्म सेक्शन 375 का एक सीन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की सक्सेस के बाद से काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। मेकर्स ने आरोप लगाए कि अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ा दी है जिसकी वजह से इन लोगों के बीच बात नहीं बनी। लेकिन अभी तक अक्षय खन्ना की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है।

    अब दूसरी फिल्म के राइटर-डायरेक्टर ने खन्ना पर ऐसा ही आरोप लगाया है। दृश्यम 3 विवाद के बीच, लेखक-निर्देशक मनीष गुप्ता ने अक्षय खन्ना को अनप्रोफेशनल कहा। मनीष गुप्ता ने फिल्म सेक्शन 375 में अक्षय खन्ना के साथ काम किया था।

    एक्टर ने पहले ले ली थी एडवांस पेमेंट

    जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय खन्ना पर दृश्यम 3 के निर्माता कुमार मंगत ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले अचानक फिल्म छोड़ने के आरोप लगाया था जिसके बाद से ये विवाद काफी बढ़ गया। मंगत ने यह भी आरोप लगाया कि अक्षय ने प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले एडवांस पेमेंट ले लिया था।

    Akshaye (10)

    बीच में छोड़ा प्रोजेक्ट

    अब, बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए मनीष ने याद किया, "2017 में, अक्षय ने मेरी फिल्म 'सेक्शन 375' के लिए साइन किया, जिसमें मैं निर्देशक-लेखक और कुमार मंगत निर्माता थे। उनकी फीस 2 करोड़ रुपये तय की गई थी। उन्होंने 21 लाख रुपये एडवांस पेमेंट भी ले लिया था और हमारे साथ कॉन्ट्रेक्ट साइन किया। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से उन्होंने जो डेट्स सेक्शन 375 के लिए दी थीं वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए दे दी।"

    अक्षय ने की थी फीस बढ़ाने की डिमांड

    मनीष ने बताया कि अक्षय ने वो डेट्स फिल्म, 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को दे दीं और वह उस फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन चले गए, जिससे मैं और मेरी टीम छह महीने तक बेकार बैठे रहे।" मनीष ने आगे आरोप लगाया कि अक्षय के लौटने के बाद, अपनी फीस को बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट में तय की गई 2 करोड़ रुपये की राशि के बजाय 32.5 करोड़ रुपये की मांग शुरू कर दी जिससे कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन हुआ।"

