'पैसे लेकर लंदन...'Akshaye Khanna पर एक और आरोप, अब सेक्शन 375 के डायरेक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की सक्सेस के बाद से काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ दी है। मेकर्स ने आरोप लगाए कि अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ा दी है जिसकी वजह से इन लोगों के बीच बात नहीं बनी। लेकिन अभी तक अक्षय खन्ना की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है।

अब दूसरी फिल्म के राइटर-डायरेक्टर ने खन्ना पर ऐसा ही आरोप लगाया है। दृश्यम 3 विवाद के बीच, लेखक-निर्देशक मनीष गुप्ता ने अक्षय खन्ना को अनप्रोफेशनल कहा। मनीष गुप्ता ने फिल्म सेक्शन 375 में अक्षय खन्ना के साथ काम किया था।

एक्टर ने पहले ले ली थी एडवांस पेमेंट जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय खन्ना पर दृश्यम 3 के निर्माता कुमार मंगत ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले अचानक फिल्म छोड़ने के आरोप लगाया था जिसके बाद से ये विवाद काफी बढ़ गया। मंगत ने यह भी आरोप लगाया कि अक्षय ने प्रोजेक्ट छोड़ने से पहले एडवांस पेमेंट ले लिया था।