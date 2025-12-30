Language
    कौन हैं Akshaye Khanna के हैंडसम भाई राहुल खन्ना, आमिर खान के साथ किया था डेब्यू, हॉलीवुड में दिखा चुके अपना टैलेंट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    अक्षय खन्ना की तरह ही हैंडसम हैं उनके बड़े भाई 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना ने धुरंधर से 2025 में शानदार कमबैक किया है। उनके डांस मूव्स से लेकर, डायलॉग डिलीवरी और यहां तक कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय खन्ना की तरह ही उनके बड़े भाई भी बेहद टैलेंटेड हैं और उन्होंने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ डेब्यू किया था। इसके साथ ही उन्होंने हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है।

    फिल्मी बैकग्राउंड से हैं अक्षय खन्ना

    अक्षय खन्ना बॉलीवुड के फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वे बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं। विनोद खन्ना की दो शादियां हुईं उनकी पहली पत्नि गीतांजली खन्ना थीं जिनके दो बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हैं। उनकी दूसरी पत्नि कविता खन्ना हैं जिनकी दो बेटियां हैं- साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना।

    कौन हैं राहुल खन्ना?

    राहुल खन्ना विनोद खन्ना के बड़े बेटे और अक्षय खन्ना के बड़े भाई हैं। राहुल खन्ना का जन्म 20 जून 1972 में हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1994 में एमटीवी एशिया के साथ एक वीजे के रूप में की थी। उन्होंने बॉलीवुड में दीप मेहता की '1947 अर्थ' से की थी जो 1999 में रिलीज हुई थी। इसमें उनके साथ आमिर खान थे। इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था। इसके बाद वे बॉलीवुड/हॉलीवुड में नजर आए और फिर रणबीर कपूर और कोंकणा सेन शर्मा के साथ वेक अप सिड में भी एक अहम किरदार निभाया था। इनके अलावा उन्होंने एलान, रकीब जैसी फिल्मों में भी काम किया।

    हॉलीवुड में भी कर चुके काम

    एमटीवी एशिया में वीजे के रूप में काम करने के बाद उन्होंने एशियन वैरायटी शो में होस्ट रह चुके हैं। वहीं 2006 में डिस्कवरी वीक में भी होस्ट के रूप में काम चुके हैं।

    खन्ना ने IIFA अवॉर्ड्स, मिस इंडिया पेजेंट, स्क्रीन अवॉर्ड्स, स्टारडस्ट (मैगज़ीन) अवॉर्ड्स, मिस इंडिया वर्ल्डवाइड पेजेंट, मुंबई फैशन वीक में नाओमी कैंपबेल के फैशन फॉर रिलीफ शो, GQ (इंडिया) मेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2009 और 2010,[8] टीचर्स अचीवमेंट अवॉर्ड्स 2008 और 2010, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2011, द हेलो (मैगज़ीन) हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड्स 2011 और द अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2012 जैसे कई इवेंट्स भी होस्ट किए हैं।

