कौन हैं Akshaye Khanna के हैंडसम भाई राहुल खन्ना, आमिर खान के साथ किया था डेब्यू, हॉलीवुड में दिखा चुके अपना टैलेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना ने धुरंधर से 2025 में शानदार कमबैक किया है। उनके डांस मूव्स से लेकर, डायलॉग डिलीवरी और यहां तक कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय खन्ना की तरह ही उनके बड़े भाई भी बेहद टैलेंटेड हैं और उन्होंने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ डेब्यू किया था। इसके साथ ही उन्होंने हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है।

फिल्मी बैकग्राउंड से हैं अक्षय खन्ना अक्षय खन्ना बॉलीवुड के फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं वे बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं। विनोद खन्ना की दो शादियां हुईं उनकी पहली पत्नि गीतांजली खन्ना थीं जिनके दो बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हैं। उनकी दूसरी पत्नि कविता खन्ना हैं जिनकी दो बेटियां हैं- साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना।

हॉलीवुड में भी कर चुके काम एमटीवी एशिया में वीजे के रूप में काम करने के बाद उन्होंने एशियन वैरायटी शो में होस्ट रह चुके हैं। वहीं 2006 में डिस्कवरी वीक में भी होस्ट के रूप में काम चुके हैं।