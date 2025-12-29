Language
    Drishyam 3 में जयदीप अहलावत की नो एंट्री, अक्षय खन्ना के जाने से बदलनी पड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट

    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    Drishyam 3 Cast: इन दिनों अभिनेता अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। जिसकी वजह फिल्म से अक्षय खन्ना का बाहर ...और पढ़ें

    दृश्यम 3 में नहीं दिखंगे जयदीप अहलावत (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रिलीज से पहले ही दृश्यम 3 फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। जिसकी वजह धुरंधर फिल्म से शोहरत हासिल करने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना का अचानक से मूवी को छोड़ना है। दृश्यम 3 से अक्षय के एग्जिट के बाद मामला काफी तूल पकड़ चुका है और अब इस मामले पर फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

    अभिषेक ने ये भी बताया है कि क्या वह दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह पर एक्टर जयदीप अहलवात लेने वाले हैं या नहीं। आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने क्या कहा है-

    क्या दृश्यम 3 में दिखेंगे जयदीप

    अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 से बाहर होने के बाद से अभिनेता जयदीप अहलावत का नाम रेस में बना हुआ था। जिसका अब दृश्यम 3 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने खंडन कर दिया है। हाल ही में अभिषेक ने बॉम्बे टाइम्स को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने दृश्यम 3 और अक्षय खन्ना विवाद को लेकर खुलकर बात की है, पाठक ने बताया है-

    "नहीं हम फिल्म में अक्षय खन्ना के रिप्लेसमेंट के तौर पर जयदीप अहलावत के तौर पर नहीं ले रहे हैं। बल्कि हम फिल्म में एक नए किरदार को लिखकर रहे हैं।"

    अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 छोड़ने को लेकर अभिषेक पाठक ने कहा है- ''ये सब तब शुरू हुआ है, जब वह फिल्म को साइन कर चुके थे। नवंबर में उन्होंने दृश्यम 3 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे और धुरंधर की रिलीज से एक दिन पहले उन्होंने दृश्यम 3 के लिए मना कर दिया। हमारे लिए ये काफी शॉकिंग रहा। हमारी मूवी की कहानी वहीं से शुरू होगी यहां से वह खत्म हुई थी। ऐसे में दृश्यम 3 में निरंतरता रखना पहली जिम्मेदारी होगी। ऐसे में अक्षय के किरदार को हेयर विग के साथ दिखाना फिल्म की कंटीन्यूटी पर काफी असर पड़ेगा।'' 

    अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज

    इस तरह से अभिषेक पाठक ने दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत की एंट्री और अक्षय खन्ना की एग्जिट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके अलावा गौर किया जाए अक्षय की अपकमिंग मूवीज की तरफ तो उसमें में भागम भाग 2, इक्का और महाकाली के नाम शामिल हैं। साउथ फिल्म महाकाली को अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। 

